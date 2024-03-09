Новости России
· Артем Акчурин

Назван простейший способ определить интеллект собеседника, задав один вопрос

Назван простейший способ определить интеллект собеседника, задав один вопрос

nris.ru

Подписаться в Telegram

Как понять интеллект человека.

Стремление к самосовершенствованию и постоянное развитие являются важными аспектами в жизни человека. Портал GuruTest описывает один из вопросов, который способен подчеркнуть уровень гибкости мышления и интеллектуальную зрелость человека. Вопрос о главенстве в семье, может раскрывать, насколько человек склонен к стереотипному мышлению. Ответ на этот вопрос, где человек утверждает, что главенство принадлежит только мужчине или женщине, может указать на степень подчинения стереотипам или на активное их отрицание.

Психологи отмечают, что абсолютный и однозначный ответ на такой вопрос часто свидетельствует о неспособности идти на уступки и быть открытым к чужому мнению, что может указывать на ограниченность интеллекта. Более предпочтительным вариантом считается размытый ответ или понимание, что главенство в семье зависит от уникальных черт характера каждого из партнеров.

Таким образом, способность рассматривать вопросы гибко, с уважением к мнению других и готовностью к поиску компромиссов, является признаком развитого ума и высокого интеллектуального уровня у человека.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

20 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

травля тараканов в офисе москва

Новости Татарстана

14 часов назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

монтаж электрощитка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

19 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

9 часов назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

9 часов назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

Новости Татарстана

14 часов назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

14 часов назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

19 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

20 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

2 дня назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку