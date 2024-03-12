Назван простейший способ определить интеллект собеседника: надо задать всего один вопрос

Для выявления остроты ума у человека важно, чтобы он стремился к самосовершенствованию и развитию.

Один из вопросов, способных продемонстрировать гибкость мышления и интеллектуальный уровень, задается на портале gurutest: "Кто должен быть главным в семье?" Ответ на этот вопрос может раскрыть, насколько человек придерживается стереотипов в мышлении. Если он категорично утверждает, что "конечно же, мужчина/женщина", то становится ясно, что он подчиняется определенным стереотипам или слишком усердно пытается их опровергнуть.



Важно отметить, что однозначный и категоричный ответ на такой вопрос указывает на неготовность человека идти на компромиссы и учитывать чужое мнение, что может свидетельствовать о низком уровне интеллекта, подчеркивают психологи. Считается нормальным давать размытые и неточные ответы, а также высказывать мнение о том, что главенство в семье зависит от характерологических особенностей партнеров.