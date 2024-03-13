Назван простейший способ определить интеллект собеседника: надо задать один вопрос

Для выявления остроты ума у человека необходимо, чтобы он продемонстрировал стремление к самосовершенствованию и развитию.

Одним из известных тестов, предназначенных для определения гибкости мышления и интеллектуального уровня, является вопрос на портале gurutest: "Кто должен быть главным в семье?". Ответ на данный вопрос способен раскрыть, насколько человек придерживается стереотипов в своем мышлении. Если он категорически заявляет, что "конечно же, мужчина/женщина", то становится очевидно, что он либо подчиняется определенным стереотипам, либо слишком активно пытается их опровергнуть.



Важно отметить, что однозначный и категоричный ответ на такой вопрос указывает на неготовность человека идти на компромиссы и учитывать чужое мнение, что может свидетельствовать о низком уровне интеллекта, подчеркивают психологи. Размытые и неточные ответы, а также мнение о том, что главенство в семье зависит от характерологических особенностей партнеров, считаются нормальными.