Назван один простой способ определить интеллект собеседника, задав один вопрос

Человек должен постоянно стремиться к самосовершенствованию и развитию.

Портал GuruTest представил один из вопросов, который способен выявить гибкость мышления и показать уровень интеллекта человека. Вопрос о том, "кто должен быть главным в семье?" может раскрыть, насколько индивид стереотипно мыслит. Если человек отвечает категорично: "Безусловно, мужчина/женщина", это может свидетельствовать о его следовании устаревшим представлениям или желании решительно противоречить этим стереотипам.

Психологи замечают, что однозначный ответ на подобный вопрос часто указывает на неспособность идти на уступки и быть открытым к другим точкам зрения, что может свидетельствовать о низком уровне интеллекта у человека. В современном обществе считается более нормальным размыто отвечать на подобные вопросы или выражать мнение о равенстве влияния и власти в семейных отношениях, основываясь на индивидуальных чертах личности партнеров.