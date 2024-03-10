Новости России
· Алина Алмакаева

Назван один простой способ определить интеллект собеседника, задав один вопрос

Назван один простой способ определить интеллект собеседника, задав один вопрос

ПроГород

Подписаться в Telegram

Человек должен постоянно стремиться к самосовершенствованию и развитию.

Портал GuruTest представил один из вопросов, который способен выявить гибкость мышления и показать уровень интеллекта человека. Вопрос о том, "кто должен быть главным в семье?" может раскрыть, насколько индивид стереотипно мыслит. Если человек отвечает категорично: "Безусловно, мужчина/женщина", это может свидетельствовать о его следовании устаревшим представлениям или желании решительно противоречить этим стереотипам.

Психологи замечают, что однозначный ответ на подобный вопрос часто указывает на неспособность идти на уступки и быть открытым к другим точкам зрения, что может свидетельствовать о низком уровне интеллекта у человека. В современном обществе считается более нормальным размыто отвечать на подобные вопросы или выражать мнение о равенстве влияния и власти в семейных отношениях, основываясь на индивидуальных чертах личности партнеров.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

Новости Татарстана

3 часа назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

ловушки для тараканов отзывы

Новости Татарстана

день назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

день назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

замена крана на стояке в Москве

Новости Казани

10 часов назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

3 часа назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ козырёк «Магнита» обрушился из-за снега: под завалами могут быть пострадавшие
Лонгриды
2 дня назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

3 часа назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ козырёк «Магнита» обрушился из-за снега: под завалами могут быть пострадавшие

Новости Казани

10 часов назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
3 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан выделят почти 180 млн рублей на ремонт школ и детсадов в районах

Новости Татарстана

день назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

Новости Татарстана

день назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными
Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.
Полезное
5 дней назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.