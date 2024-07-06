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Назван обновленный график выхода россиян на пенсию - пункты по годам

В 2018 году Россия впервые с 1932 года кардинально изменила свою пенсионную систему. Необходимость реформы была вызвана сочетанием экономических и демографических факторов, требующих модернизации.

smartik.ru

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В 2018 году Россия впервые с 1932 года кардинально изменила свою пенсионную систему. Необходимость реформы была вызвана сочетанием экономических и демографических факторов, требующих модернизации и обеспечения устойчивости пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе.

Постепенное повышение пенсионного возраста:

  • Старт в 2019 году: Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины 1959 года рождения стали первыми, кого коснулись изменения. Для них пенсионный возраст был установлен на отметке 55,5 и 60,5 лет соответственно.
  • Шаг за шагом к новому порогу: Для последующих поколений пенсионный возраст будет постепенно повышаться, достигнув в итоге 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году.

Социальная справедливость и поддержка:

  • Реформа не ограничивается только повышением пенсионного возраста, она также предусматривает ряд мер, направленных на защиту интересов отдельных категорий граждан:
  • Льготы для многодетных матерей: Женщины, воспитавшие трех детей, смогут выйти на пенсию в 57 лет, а матери четырех и более детей – в 56 лет.
  • Бонус за трудовой стаж: Граждане с длительным трудовым стажем получают право на досрочный выход на пенсию – на два года раньше общеустановленного срока, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Главные цели и принципы реформы:

  • Плавность и адаптация: Постепенное внедрение реформы дает гражданам время подготовиться к изменениям.
  • Социальная защита: Льготы и меры поддержки призваны смягчить последствия реформы для наиболее уязвимых слоев населения.
  • Стимулирование трудовой активности: Реформа направлена на то, чтобы поощрять граждан продолжать трудовую деятельность и после достижения пенсионного возраста.

Взгляд в будущее:

Пенсионная реформа – это необходимый шаг на пути к созданию более устойчивой и справедливой пенсионной системы, которая будет отвечать современным реалиям и обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей в России.

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