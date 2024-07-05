Назван обновленный график выхода на пенсию в Российской Федерации - пункты по годам

В 2018 году Россия встала на путь пенсионных преобразований. Поэтапное повышение пенсионного возраста, затрагивающее граждан, родившихся после середины 1950-х годов, стало необходимым шагом на фоне меняющейся экономической ситуации и демографических вызовов. Реформа призвана модернизировать пенсионную систему, не пересматривавшуюся с 1932 года.

Главный принцип — плавность и социальная справедливость. Постепенное введение новых правил дает населению время адаптироваться, а сохранение льгот для отдельных категорий граждан гарантирует социальную защищенность, сообщает sevastopolmedia.

Как меняется пенсионный возраст?

Схема предельно прозрачна и включает несколько этапов:

Женщины 1964 г.р. и мужчины 1959 г.р. — первопроходцы реформы. Они уйдут на заслуженный отдых в 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Для родившихся в 1965 и 1960 годах пенсионный возраст наступит в 56,5 и 61,5 лет.

Гражданам 1966 и 1961 годов рождения пенсия будет назначена в 58 и 63 года, начиная с 2024 года.

Рожденные в 1967 и 1962 годах смогут претендовать на пенсию в 59 и 64 года, начиная с 2026 года.

Начиная с 2028 года, женщины 1968 г.р. и мужчины 1963 г.р. выйдут на пенсию в «классическом» возрасте — 60 и 65 лет.

Особые условия предусмотрены для многодетных матерей и людей с большим трудовым стажем:

Многодетные матери могут выйти на пенсию уже в 50 лет. При этом женщины, воспитавшие трех и четырех детей, вправе претендовать на досрочный выход на пенсию — в 57 и 56 лет соответственно.

Россияне с длительным стажем могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного срока, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Пенсионная реформа — это не просто повышение возраста выхода на пенсию, а комплекс мер, направленных на адаптацию пенсионной системы к современным реалиям. Она создает стимулы для продолжения трудовой деятельности среди старшего поколения, учитывая при этом индивидуальные особенности и трудовую историю каждого гражданина.