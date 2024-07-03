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Назван обновленный график выхода на пенсию в России - пункты по годам

В 2018 году Россия начала масштабную реформу пенсионной системы, которая стала первой серьезной модификацией с 1932 года.

region15.ru

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В 2018 году Россия начала масштабную реформу пенсионной системы, которая стала первой серьезной модификацией с 1932 года.

Изменения были направлены на постепенное повышение пенсионного возраста, отражая необходимость адаптации к увеличившейся продолжительности жизни и экономическим изменениям в стране, сообщает Sevastopolmedia.

Особенности поэтапной реализации реформы

Целью реформы было смягчение её воздействия на население за счет постепенного введения нововведений. Первыми под изменения попали женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, для которых пенсионный возраст был установлен в 55,5 и 60,5 лет соответственно. План предусматривает, что к 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Меры социальной поддержки

  • Реформа также включает меры, направленные на поддержку определенных социальных групп:
  • Многодетные матери могут уходить на пенсию в 50 лет, если у них пять и более детей. Матери троих и четверых детей имеют право на пенсию в 57 и 56 лет соответственно.
  • Лица с обширным трудовым стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) могут выходить на пенсию на два года раньше установленного возраста.

Долгосрочные цели реформы

Основные задачи реформы:

  • Укрепление пенсионной системы для обеспечения ее долгосрочной устойчивости.
  • Стимулирование более длительной трудовой активности среди населения в соответствии с мировыми тенденциями.
  • Содействие социальной и экономической интеграции пожилых людей, признавая их важный вклад в общество.

Проблемы и возможности

Пенсионная реформа является критически важным шагом для преодоления демографических и экономических изменений, стоящих перед страной. Тщательное планирование и внимание к потенциальным последствиям необходимы для минимизации возможного негативного воздействия на граждан. Эти изменения направлены на создание более гибкой и адаптированной системы, которая сможет отвечать потребностям современной России.

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