Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Назван обновленный график выхода на пенсию в России - пункты на каждый год

В 2018 году Россия пережила одно из самых серьё...

9111.ru

Подписаться в Telegram

В 2018 году Россия пережила одно из самых серьёзных преобразований в пенсионной политике с 1932 года. Реформа предусматривала поэтапное повышение пенсионного возраста, что стало ответом на изменяющиеся экономические и демографические реалии страны.

Поддержка граждан в переходный период

В рамках реформы были внедрены специализированные программы, направленные на облегчение адаптации населения к новым условиям. Среди этих инициатив предусматривались социальные программы и поддержка для многодетных матерей, а также для граждан с долгим трудовым стажем, что призвано было сбалансировать социальную справедливость и укрепить экономическую устойчивость.

Актуализация пенсионных стандартов

С введением изменений женщины, родившиеся в 64 году, и мужчины, родившиеся в 59 году прошлого века, начали выходить на пенсию в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно. Для следующих поколений предусмотрено ежегодное увеличение пенсионного возраста на один год, пока не будет достигнут предел в 60 лет для женщин и 65 для мужчин к 2028 году.

Для женщин, которые воспитывают пятерых и более детей, пенсионный возраст установлен на уровне 50 лет. Также предусмотрены условия для досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя или четырьмя детьми, а также для тех, кто имеет длительный стаж работы.

Значение реформы для общества

Данные преобразования были направлены на обеспечение устойчивости пенсионной системы в свете изменяющихся демографических условий и экономических вызовов, а также на поощрение продолжения трудовой деятельности среди пожилого населения, учитывая их профессиональный опыт и жизненные навыки.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Интересное в Казани

5 часов назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

удаление плесени служба дезинсекции посоветуйте

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка

Новости Казани

день назад

Туристы из Казани застряли в Турции

монтаж вентиляции санкт петербург в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

день назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град
Новости Казани
3 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

3 часа назад

На Гвардейской в Казани умер курьер

Новости Татарстана

4 часа назад

Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

Новости Казани

6 часов назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля
В РТ сократили список непригодных пляжей
Новости Татарстана
5 часов назад

В РТ сократили список непригодных пляжей

Новости Казани

6 часов назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Татарстана

9 часов назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой

Новости Казани

10 часов назад

В Казани на пр. Победы затопило дорогу
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школ...
Новости Казани
10 часов назад

Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84