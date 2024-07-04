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Назван обновленный график выхода на пенсию в РФ - пункты по годам

Шесть лет назад Россия приступила к масштабной реформе пенсионной системы – первой за последние девяносто лет. Цель изменений – адаптировать систему к растущей продолжительности жизни и экономическим реалиям

if24.ru

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Шесть лет назад Россия приступила к масштабной реформе пенсионной системы – первой за последние девяносто лет.

Цель изменений – адаптировать систему к растущей продолжительности жизни и экономическим реалиям, как отмечает издание Sevastopolmedia.

Чтобы смягчить воздействие реформы, изменения вводятся поэтапно, то есть планируемые 60 и 65 лет для выхода на пенсию для женщин и мужчин соответственно вступят в законную силу только в 2028 году. Пока пенсионный возраст постепенно повышается каждый год.

Вместе с тем реформа предусматривает меры поддержки для отдельных категорий граждан:

  • Многодетные матери (5 и более детей) могут выходить на пенсию в 50 лет.
  • Матери троих и четверых детей получают право на пенсию в 57 и 56 лет соответственно.
  • Граждане с большим трудовым стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) могут выйти на пенсию на два года раньше.

Долгосрочная перспектива

Реформа призвана обеспечить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе, а также стимулировать более длительную трудовую активность населения. Важный аспект реформы – социальная и экономическая интеграция пожилых людей.

Сложности и перспективы

Пенсионная реформа – необходимый шаг в условиях демографических и экономических вызовов. Тщательное планирование и учет возможных последствий помогут минимизировать негативные последствия для граждан.

Реформа пенсионной системы остается предметом активных дискуссий в российском обществе. Важно найти баланс между текущими потребностями и долгосрочными целями.

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