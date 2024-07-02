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Назван обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

В 2018 году Россия приступила к существенной трансформации своей пенсионной системы, постепенно повышая пенсионный возраст.

ok.ru

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В 2018 году Россия приступила к существенной трансформации своей пенсионной системы, постепенно повышая пенсионный возраст. Эта знаковая реформа, первая с 1932 года, отражает необходимость адаптации к увеличению продолжительности жизни и меняющимся экономическим условиям.

Постепенный переход для более плавного воздействия

Реформа затрагивает лиц, родившихся после середины 50-х годов прошлого столетия, и реализуется поэтапно, чтобы смягчить последствия:

  • Первоначальное повышение: женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения получили право на пенсию в размере 55,5 и 60,5 соответственно.
  • Поэтапная реализация: Пенсионный возраст будет продолжать постепенно повышаться, достигнув 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году.

Поддержка матерей и долгосрочных работников

Реформа учитывает социальную справедливость, предлагая положения для конкретных групп:

  • Многодетные матери: Женщины, имеющие пять и более детей, могут выйти на заслуженный пенсионный отдых в 50 лет. Матери с 3-мя и 4-мя детьми имеют право на пенсию в 57 и 56 лет соответственно.
  • Обширный трудовой стаж: Лица с большим стажем работы (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) могут выйти на пенсию на 2 года раньше стандартного возраста.

Обеспечение устойчивого будущего пенсионного обеспечения

Реформа направлена на:

  • Укрепить пенсионную систему, обеспечив ее долгосрочную устойчивость.
  • Поощряйте более продолжительную и активную трудовую жизнь в соответствии с глобальными тенденциями.
  • Содействовать социальной и экономической интеграции старших поколений, признавая их ценный вклад.

Преодоление проблем, использование возможностей

Пенсионная реформа представляет собой решающий шаг на пути преодоления демографических и экономических сдвигов. Тщательное планирование и рассмотрение потенциальных последствий по-прежнему необходимы для минимизации любого негативного воздействия на граждан. Эта реформа прокладывает путь к более надежной и адаптируемой пенсионной системе, способной удовлетворить потребности меняющейся России, сообщает sevastopolmedia.

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