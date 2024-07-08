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Назван обновленный график выхода граждан России на пенсию - пункты по годам

В 2018 году Россия начала поэтапное увеличение пенсионного возраста, затрагивая граждан, родившихся с середины 1950-х годов.

2024god.com

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В 2018 году Россия начала поэтапное увеличение пенсионного возраста, затрагивая граждан, родившихся с середины 1950-х годов.

Это была значимая реформа, так как предыдущее изменение пенсионного возраста происходило в далеком 1932 году. Нововведения были адаптированы под современные экономические и демографические условия страны, учитывая индивидуальные характеристики каждого гражданина.

Основной новшество новой пенсионной системы заключается в привязке возраста выхода на пенсию к году рождения. Например, женщины 1964 года рождения вышли на пенсию в возрасте 55,5 лет, тогда как мужчины 1959 года рождения — в 60,5 лет. Для более молодого поколения пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно, в соответствии с их годом рождения.

Важным аспектом реформы является сохранение принципов социальной справедливости. Например, многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Женщины, имеющие пять и более детей, могут уйти на пенсию уже в 50 лет.

Цель реформы пенсионной системы заключается в адаптации к изменяющимся условиям, стимулировании граждан к более длительной трудовой деятельности и учете личных обстоятельств каждого человека, обеспечивая тем самым более гибкий и справедливый подход к пенсионному возрасту.

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