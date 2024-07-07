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Назван обновленный график выхода граждан на пенсию - пункты по годам

В 2018 году в России началось постепенное повышение пенсионного возраста, затронувшее всех граждан, родившихся с середины 1950-х годов и позже.

nastroenie.tv

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В 2018 году в России началось постепенное повышение пенсионного возраста, затронувшее всех граждан, родившихся с середины 1950-х годов и позже.

Эта реформа была весьма значимой, поскольку последнее изменение пенсионного возраста в стране произошло еще в 1932 году. Новая система была разработана с учетом современных экономических и демографических реалий, и включает в себя индивидуальные особенности каждого гражданина.

Главной особенностью новой системы является то, что график выхода на пенсию привязан к году рождения каждого человека. Например, женщины, родившиеся в 1964 году, уже вышли на пенсию в возрасте 55,5 лет, в то время как мужчины, родившиеся в 1959 году, вышли на пенсию в 60,5 лет. Для более молодых граждан пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться в зависимости от года рождения.

Однако следует отметить, что социальная справедливость сохраняется в рамках новой системы пенсионного обеспечения. Например, многодетные матери имеют право на льготы и выходят на пенсию раньше обычного – женщины с 5 и более детьми могут выйти на пенсию уже в 50 лет.

Таким образом, главная цель реформы пенсионной системы в России – адаптация к современным условиям, стимулирование граждан к продолжительной трудовой активности и учет индивидуальных обстоятельств каждого человека.

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