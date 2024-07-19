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Назван новый график выхода на пенсию - пункты по годам

В 2018 году в России началась пенсионная реформа, которая вызвала много споров и обсуждений. Ее цель — привести систему пенсионного обеспечения в соответствие с изменениями в экономике и демографии страны.

crescofinance.ru

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В 2018 году в России началась пенсионная реформа, которая вызвала много споров и обсуждений. Ее цель — привести систему пенсионного обеспечения в соответствие с изменениями в экономике и демографии страны.

Новое правило: пенсионный возраст растет

Впервые с 1932 года пенсионный возраст в России был изменен. Теперь пенсионерами станут позже, чем раньше.

Как меняется пенсионный возраст в России?

  • Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, смогли выйти на пенсию в 55,5 и 60,5 лет соответственно.
  • К 2028 году пенсионный возраст выравнивается: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Льготы и возможности для особых категорий

Чтобы смягчить последствия реформы, введены определенные льготы для некоторых групп населения:

  • Женщины, воспитавшие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет.
  • Женщинам с тремя и четырьмя детьми, а также лицам с длительным стажем предоставлена возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Активное долголетие — новый тренд

Реформа направлена на то, чтобы стимулировать граждан к более длительной трудовой деятельности и повысить уровень жизни пенсионеров.

В современном мире пожилые люди живут дольше и активнее, чем раньше.

Реформа учитывает эти изменения и дает возможность пожилым людям оставаться вовлеченными в социальную и экономическую жизнь страны.

Пенсионная реформа — это не только изменения в законах. Это еще и стимул для каждого из нас задуматься о своем будущем и начать планировать свою пенсию уже сегодня.

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