Назвали самый дорогой курорт в Краснодарском крае за летний сезон 2024, и это вовсе не Сочи

Лето в России — это время, когда многие стремятся к морям, озёрам и горным вершинам. Интересно, что популярность отдыха не всегда коррелирует с высокими ценами.

Так, хотя Сочи привлекает тысячи туристов, оно не входит в список самых дорогих мест для отдыха летом 2024 года. Взглянем подробнее на курорты, где отдых стоит особенно дорого.

Обзор топа самых дорогих курортов лета 2024

По данным ngnovoros.ru, следующие места обещают быть самыми затратными:

Абрау-Дюрсо, Краснодарский край — 8 тысяч руб./ночь

Известный своими винами и красивыми пейзажами, этот курорт остаётся в топе самых дорогих.

Зеленоградск, Калининградская область — 7,4 тысячи руб./ночь

Балтийское море и историческая архитектура делают этот город желанным местом для отдыха.

Листвянка, Иркутская область — 6,5 тысячи руб./ночь

Близость к Байкалу делает Листвянку привлекательной, несмотря на высокие цены.

Владивосток, Приморский край — 6,2 тысячи руб./ночь

Дальневосточная жемчужина, где море и городская культура создают уникальное сочетание.

Суздаль, Владимирская область — 6,2 тысячи руб./ночь

Сердце русской истории и культуры, Суздаль привлекает своей древностью и красотой.

Архыз, Карачаево-Черкесия — 5,9 тысячи руб./ночь

Горный курорт, идеальный для любителей природы и активного отдыха.

Сортавала, Карелия — 5,9 тысячи руб./ночь

Живописные ландшафты и близость к Ладожским шхерам делают Сортавалу популярной.

Домбай, Карачаево-Черкесия — 5,8 тысячи руб./ночь

Горные склоны и лыжные трассы привлекают туристов круглый год.

Дивноморское, Краснодарский край — 5,6 тысячи руб./ночь

Тихий черноморский курорт, идеален для семейного отдыха.

Кабардинка, Краснодарский край — 5,4 тысячи руб./ночь

Благоустроенный пляжный отдых с развитой инфраструктурой для туристов.

Почему Абрау-Дюрсо лидирует по ценам?

Абрау-Дюрсо сочетает красивую природу, высококлассные вина и первоклассное обслуживание, что делает его премиальным направлением для отдыха. Курорт известен не только своими пейзажами, но и культурными мероприятиями, которые привлекают ценителей искусств и гурманов.

Бюджетные альтернативы для летнего отдыха

Некоторые курорты могут оказаться затратными, в России много доступных мест:

Курорты Краснодарского края предлагают более доступные цены по сравнению с Абрау-Дюрсо.

Берега Азовского моря — отличный выбор для экономного отдыха.

Малые города Карелии или Урала также могут стать уединённым убежищем за умеренную плату.

Выбор места для летнего отдыха в России может варьироваться от роскошных курортов до более бюджетных направлений. Важно заранее планировать свой отпуск и выбирать то, что соответствует как вашим предпочтениям, так и возможностям. Независимо от выбора, лето 2024 года обещает быть насыщенным на впечатления и новые открытия.

