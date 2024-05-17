Навсегда избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду таким дешевым напитком и подождите пару минут

Избавиться от тли и муравьев на садовом участке или даче без использования химикатов возможно. Экологичность будущего урожая может быть сохранена благодаря простым методам, которые поведут опытные дачники.

Для борьбы с вредителями советуют посыпать молотой корицей дорожки к муравейнику. Это поможет сбить навигацию муравьев, и они уйдут с вашего участка.

Кроме того, для обработки растений от тли можно развести 500 мл воды с таким же количеством дешевой водки. Этот раствор следует аккуратно распылить в местах скопления тли. Алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, и тля погибнет.