Навсегда избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду простым напитком и подождите пару минут

Избавление от тли и муравьев на садовом участке или даче не обязательно связано с применением химических средств. Это особенно важно, если вам важна экологичность вашего урожая.

Опытные садоводы утверждают, что существуют способы избавиться от этих вредителей без использования химии. Тли и муравьи взаимосвязаны, поэтому борьбу с ними следует вести одновременно.

Достаточно посыпать муравейники молотой корицей – эта специя сбивает навигацию муравьев, и они покидают ваш участок.

Также рекомендуется обработать растения от тли, развести 500 мл воды с аналогичным количеством дешевой водки и аккуратно распылить раствор в местах, где сосредоточена тля. Алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, помогая избавиться от тли.