Навсегда избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду дешевым напитком и подождите пару минут

Чтобы окончательно избавиться от тли и муравьев на вашем садовом участке или даче, необязательно использовать агрессивные химикаты. Особенно, если вы цените экологичность своего будущего урожая.

Опытные садоводы утверждают, что существуют способы борьбы с вредителями без применения химии. Тля и муравьи взаимосвязаны, поэтому бороться с ними следует одновременно.

Просто посыпьте молотую корицу по тропинкам к муравейнику. Этот прием сбивает муравьев с толку, и они покидают ваш участок.

Также стоит обработать растения от тли: смешайте 500 мл воды с таким же количеством самой дешевой водки. Распылите этот раствор в местах, где тля сконцентрирована. Алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, и тля погибнет.