Навсегда избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду дешевым напитком и подождите несколько минут

Избавить садовый участок от тли и муравьев без использования химикатов возможно.

Опытные дачники рекомендуют бороться с этими вредителями с помощью экологически безопасных методов. Можно посыпать дорожки к муравейнику молотой корицей - это сбьет навигацию муравьев, и они покинут участок.

Также стоит обработать растения от тли, растворив 500 мл воды с таким же количеством дешевой водки. Равномерно распылите раствор в местах скопления тли - алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, и тля погибнет, предотвращая негативное воздействие на экосистему вашего сада.