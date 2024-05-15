Навсегда избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду дешевым напитком и подождите несколько минут
Избавить садовый участок от тли и муравьев без использования химикатов возможно.
Опытные дачники рекомендуют бороться с этими вредителями с помощью экологически безопасных методов. Можно посыпать дорожки к муравейнику молотой корицей - это сбьет навигацию муравьев, и они покинут участок.
Также стоит обработать растения от тли, растворив 500 мл воды с таким же количеством дешевой водки. Равномерно распылите раствор в местах скопления тли - алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, и тля погибнет, предотвращая негативное воздействие на экосистему вашего сада.
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