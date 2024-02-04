Наташа Королева тихо уехала из России: появились новые подробности

Певица Наташа Королева тихим образом покинула Россию, раскрыв местоположение, где она находится в настоящее время. Известно, что артистка прилетела в недружественную страну - США, где проживают ее мать Людмила Порывай и старшая сестра. Как сообщает издание kp.ru, Наташа Королева сейчас находится в США, и ее поклонники предполагают, что она приехала повидаться с мамой, которая уже несколько лет проживает в Майами.

Людмила Ивановна обзавелась несколькими апартаментами и получает пенсию. Она гордится тем, что в Америке, не работая ни одного дня, ей положена пенсия в размере 600 долларов.

Однако сама Наташа Королева утверждает, что она остается преданной России и не покинет ее никогда.

По-видимому, Наташа Королева не задержится надолго во Флориде. У нее запланировано большое количество выступлений в России, а также работа над новыми проектами, которые требуют ее личного присутствия в Москве.