Новости России
· Алина Алмакаева

Наташа Королева тихо уехала из России: появились новые подробности

Наташа Королева тихо уехала из России: появились новые подробности

Подписаться в Telegram

Певица Наташа Королева тихим образом покинула Россию, раскрыв местоположение, где она находится в настоящее время. Известно, что артистка прилетела в недружественную страну - США, где проживают ее мать Людмила Порывай и старшая сестра. Как сообщает издание kp.ru, Наташа Королева сейчас находится в США, и ее поклонники предполагают, что она приехала повидаться с мамой, которая уже несколько лет проживает в Майами.

Людмила Ивановна обзавелась несколькими апартаментами и получает пенсию. Она гордится тем, что в Америке, не работая ни одного дня, ей положена пенсия в размере 600 долларов.

Однако сама Наташа Королева утверждает, что она остается преданной России и не покинет ее никогда.

По-видимому, Наташа Королева не задержится надолго во Флориде. У нее запланировано большое количество выступлений в России, а также работа над новыми проектами, которые требуют ее личного присутствия в Москве.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань

служба по тараканам москва

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

изучение арабского в Красноярске

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

Новости Татарстана

день назад

Владимира Путина ждут на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

Новости Татарстана

3 часа назад

Семья из Татарстана рассказала о соцподдержке

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане снизилась добыча полезных ископаемых

Новости Татарстана

9 часов назад

Буинские семьи изготовили окопные свечи для СВО
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
11 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

день назад

Пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино

Новости Татарстана

день назад

В РТ после ДТП грузовик и легковушка загорелись, один человек погиб

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой