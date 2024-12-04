Настоящий зомби-апокалипсис: к российской границе подбирается вирус «кровоточащих глаз»

Путешественники сталкиваются с новой угрозой, связанной с распространением опасных вирусов, таких как марбургская оспа и вирус Оропуша, которые охватили 17 стран.

В частности, марбургский вирус, известный как «кровоточащий глаз», уже привёл к смертельным случаям в Руанде и вызывает серьёзные опасения среди медиков. Эксперты призывают к повышенной осторожности и тщательной подготовке перед поездками за границу.

Марбургский вирус: одна из самых опасных инфекций

Марбургский вирус, смертность от которого достигает 50%, представляет собой одну из самых серьёзных угроз. В Руанде зафиксировано 15 смертей, и сотни людей могут быть заражены. Вспышки заболевания вызывают опасения, что вирус может распространиться на соседние африканские страны.

Симптомы марбургской лихорадки развиваются внезапно и включают:

Лихорадку, сильные головные и мышечные боли.

Водянистую диарею, тошноту и рвоту.

Внутренние и внешние кровотечения, спутанность сознания.

Инкубационный период вируса составляет от 2 до 21 дня. Передача инфекции возможна через тесный контакт с заражёнными людьми или животными, включая летучих мышей.

Оспа: растущая угроза

Вирус оспы, ранее фиксировавшийся в ограниченном числе стран, охватил Бурунди, Кению, Центральноафриканскую Республику и Уганду. В Великобритании выявлены пять случаев, включая один в Лидсе, у человека, вернувшегося из Уганды. Оспа распространяется через тесный контакт, особенно в пределах одной семьи.

Наиболее заметные симптомы:

Сыпь в виде волдырей, поражающая лицо, руки, ноги и паховую область.

Лихорадка, мышечные боли, головные боли и истощение.

Симптомы могут не проявляться до 21 дня после заражения, что усложняет раннюю диагностику.

Вирус Оропуша: угроза из Южной Америки

Распространение вируса Оропуша охватило страны Южной Америки и Карибского региона. В 2024 году свыше 10 тысяч человек заразились этим вирусом, для которого не существует специфического лечения или вакцины.

Симптомы включают:

Лихорадку, озноб и головные боли.

Боли в суставах и мышцах, сыпь, тошноту и рвоту.

Инфекция передаётся через укусы заражённых мошек, что делает её особенно опасной для туристов, посещающих тропические страны.

Как защитить себя?

Эксперты рекомендуют соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения опасными вирусами:

Избегайте контакта с больными людьми, особенно с видимыми симптомами, такими как сыпь или кровотечения.

Регулярно мойте руки и используйте дезинфицирующие средства.

Не прикасайтесь к лицу без необходимости, чтобы снизить вероятность передачи инфекции.

Используйте репелленты и защитную одежду, чтобы избежать укусов мошек.

Перед поездкой проконсультируйтесь с врачом, особенно если планируете посещение тропических стран.

Рекомендации для туристов

Планируя поездки в регионы с повышенным риском, изучите текущую эпидемиологическую обстановку.

Старайтесь избегать мест массового скопления людей, особенно в странах с зафиксированными вспышками.

При возвращении домой при первых признаках недомогания обращайтесь к врачу и сообщите о поездке.

Путешествуйте безопасно

Новые вирусы, такие как марбургская оспа и вирус Оропуша, требуют от путешественников повышенного внимания к своему здоровью. Внимательное соблюдение рекомендаций и своевременные меры предосторожности помогут избежать заражения и сохранить здоровье в поездках. Будьте бдительны, планируйте свои путешествия тщательно и не забывайте о защите.

