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Настоящий олигарх: стало известно, что нашли в гараже у арестованного замминистра Минобороны России Тимура Иванова

Скандал вокруг Тимура Иванова, заместителя министра обороны РФ, набирает обороты, привлекая все больше внимания к жизни российской элиты.

elika.spb.ru

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Скандал вокруг Тимура Иванова, заместителя министра обороны РФ, набирает обороты, привлекая все больше внимания к жизни российской элиты.

Опубликованные декларации о доходах чиновника и его семьи за 2016-2019 годы продемонстрировали впечатляющий уровень их благосостояния, особенно ярко это проявилось в их страсти к роскошным автомобилям.

Как сообщает издание «Lenta.ru», семья Ивановых является обладательницей целого автопарка премиум-класса. В частности, в их распоряжении находятся Chevrolet Suburban, зарегистрированный на самого замминистра, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, оформленные на супругу. Однако настоящим символом статуса и дорогостоящим раритетом в этой коллекции выступает легендарный ЗиС-110.

Этот лимузин, выпускавшийся в СССР с 1946 по 1958 годы, был предназначен исключительно для высшего руководства страны и сегодня является предметом гордости коллекционеров. Черный ЗиС-110 — это не просто машина, а символ прошлого могущества, который в современном мире вызывает неоднозначные эмоции: от восхищения до недоумения. Наличие такого автомобиля у действующего государственного деятеля в России заставляет задуматься о пропасти между уровнем жизни элиты и обычных граждан.

История с автопарком Ивановых получила широкий общественный резонанс и вновь актуализировала дискуссию о социальном неравенстве в стране.

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