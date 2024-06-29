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Настоящий олигарх: это нашли в гараже у арестованного замминистра Минобороны Тимура Иванова

Дело арестованного замминистра обороны Тимура Иванова обрастает всё новыми подробностями, которые вызывают удивление общественности. 

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Дело арестованного замминистра обороны Тимура Иванова обрастает всё новыми интригующими деталями, заставляющими общественность удивляться размаху жизни высокопоставленного чиновника. Помимо обвинений в получении многомиллионных взяток, под пристальное внимание попал и роскошный образ жизни семьи Ивановых.

Журналисты приоткрыли завесу секретности и обнаружили у Ивановых целый арсенал предметов роскоши, среди которых особое место занимает впечатляющая коллекция автомобилей. Помимо престижных иномарок, в гараже семьи обнаружен настоящий раритет – легендарный лимузин ЗиС-110, ставший символом целой эпохи.


Автопарк Ивановых, больше напоминающий автосалон класса "люкс", включает Chevrolet Suburban (оформленный на самого генерала), Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 (принадлежат супруге), а также другие модели, о которых мечтают даже очень обеспеченные россияне.

Информация о том, что современный чиновник является обладателем такого уникального автомобиля, вызвала бурное обсуждение в обществе.

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