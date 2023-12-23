Настоящий ледяной апокалипсис уже 24 декабря: синоптики рассказали каких сюрпризов ждать от погоды

Прогноз погоды на оставшиеся десять дней декабря 2023 года был изменен синоптиками. Они предрекали огромные осадки в регионах Поволжья и Центральной России, но теперь этого не ожидается. Тем не менее, ситуация, которая наступит на выходных, никого не обрадует.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, уже на предстоящих выходных погода существенно изменится. Плюсовая температура, которая держалась в некоторых регионах страны несколько дней, сменится на минусовую, что станет причиной опасных условий на дорогах и тротуарах.

Например, в Республике Татарстан до субботы ожидается дневная температура выше нуля, с мокрым снегом и ледяным дождем. Однако, уже в воскресенье термометры покажут температуру ниже нуля. При этом осадки будут продолжаться, но умеренными. Проблема заключается в том, что весь ранее выпавший снег, который успел растаять и превратился в мокрую кашу, превратится в лед. Жителям Татарстана и соседних регионов будет крайне трудно передвигаться по невероятно скользким дорогам в своих городах.