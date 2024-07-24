Настоящий кошмар: неизвестные факты о съемках культовых советских фильмов, которые вызывают мурашки

Советское киноискусство известно своими эпическими картинами и глубокими сюжетами, которые до сих пор пользуются популярностью и уважением.

Однако за яркими образами и захватывающими историями скрываются моменты, окутанные аурой таинственности и даже ужаса. В этой статье мы раскроем некоторые из самых неожиданных и мрачных фактов о съемках культовых советских фильмов.

1. Таинственные события на съемках «Вий»

Фильм «Вий», снятый по новелле Николая Гоголя в 1967 году, и по сей день остается одним из самых жутких произведений советского кинематографа. Режиссер Константин Ершов и актеры неоднократно говорили о странных явлениях во время съемок. Особенно зловещей была сцена со встречей с Вийем — по словам съемочной группы, во время работы над этим эпизодом неожиданно погас свет, и в декорациях начали раздаваться необъяснимые звуки. После этого инцидента один из актеров временно потерял голос, что добавило мистики в процесс создания фильма.

2. Несчастные случаи на площадке «Аттракцион»

Малоизвестный, но поистине зловещий случай произошел во время съемок фильма «Аттракцион» 1978 года. Этот фильм не получил широкой известности, однако его создание омрачили реальные трагедии. Два члена съемочной группы погибли в разных несчастных случаях, что привело к многочисленным слухам о «проклятии» картины. Эти события заставили многих актеров и сотрудников покинуть проект.

3. Неприятности при съемках «Морозко»

«Морозко» — одна из любимейших советских новогодних сказок. Но мало кто знает, что съемки проходили среди реальных зимних морозов, что привело к серьезным проблемам со здоровьем у некоторых актеров. Инга Артамонова, исполняющая роль Насти, получила обморожение лица, когда сцена на морозе затянулась. Это было связано с недостатком адекватных мер предосторожности и оснащения для работы в экстремальных условиях.

4. Загадочные исчезновения на съемках «Тайна третьей планеты»

Культовый мультфильм «Тайна третьей планеты» также не обошелся без загадочных событий. Во время работы над фильмом из студии исчезли оригинальные кадры, что серьезно затруднило процесс создания мультфильма. Восстановление утраченных фрагментов требовало значительных усилий и времени, добавляя напряженности в атмосферу команды.

Эти истории подчеркивают, что даже в эпоху советского кинематографа, за яркими красками экрана могли скрываться темные и неожиданные повороты. Съемочные площадки стали местом для многих невероятных и пугающих событий, оставляющих после себя не только воспоминания, но и множество вопросов без ответов.