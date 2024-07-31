Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Настоящий климатический кошмар начнется уже завтра: синоптики внезапно изменили прогноз — приготовьте лодки

По последним данным метеорологов, новый циклон,...

Sputnik / Vladimir Astapkovich

Подписаться в Telegram

В грядущем августе ряд российских регионов ожидает значительное ухудшение погодных условий.

По последним данным метеорологов, новый циклон, движущийся на центральные и восточные области Российской Федерации, принесет с собой интенсивные осадки и увеличит вероятность наводнений.

Прогнозы погоды

Особое внимание уделено столицам России и Республики Татарстан, где ожидается выпадение осадков до 22 мм за сутки — объем, который может стать рекордным для этих городов. В Центральной России предсказываются грозы и сильные порывы ветра, достигающие 10 м/с, что создает угрозу для безопасности на дорогах и повышает риск возникновения подтоплений.

Ответственные органы уже принимают меры для минимизации возможных ущербов:

  • Активизация экстренных служб: Спасательные бригады находятся в повышенной готовности к немедленному отклику на происшествия.
  • Советы населению: Гражданам советуют ограничить поездки и внимательно следить за погодными обновлениями.

Рекомендации для жителей

С учетом предстоящих погодных условий, крайне важно принять все возможные меры предосторожности для минимизации рисков. Адекватная подготовка и оперативное реагирование на изменения погоды помогут обеспечить безопасность и снизить потенциальные ущербы от надвигающихся стихийных бедствий.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

вызвать дезинфекцию от тараканов в квартире

Лонгриды

23 часа назад

«Ему разбили голову»: что известно о драке на стройке у Зиганшина

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

восстановление данных с ssd в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Из-за дождя 30 июля Казань находится в воде

Новости Татарстана

день назад

«Аэрофлот» принял решение по Ту-214

Новости Казани

день назад

В Казани 30 июля пошел град с дождем

Новости Казани

день назад

25 рабочих подрались арматурами на стройке Зиганшина

Новости Татарстана

9 часов назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка
Новости Татарстана
4 часа назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Неблагоприятные погодные условия не повлияли на...

Новости Татарстана

2 часа назад

Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ выпускникам выплатят до 35 тысяч рублей за ЕГЭ

Новости Казани

5 часов назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном
В Казани возбуждено дело из-за гибели пары посл...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани возбуждено дело из-за гибели пары после удара током

Новости Казани

6 часов назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Новости Казани

6 часов назад

В Казани очевидец спас водителя Mazda с приступом

Новости Татарстана

7 часов назад

Экс-член правления Татфондбанка должна выплатить 9,7 млрд рублей
5 приборов, которых нет под рукой в самый непод...
Интересное в Казани
6 дней назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент
В Татарстане живут биологические дети миллионер...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова