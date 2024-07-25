Настоящий климатический кошмар начнется уже 1 августа: синоптики резко изменили прогноз — готовьте лодки

После необычно прохладного и ветреного июля, жители Центральной России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга должны ожидать начало августа с колоссальным количеством осадков.

Несмотря на снижение скорости ветра, температура воздуха останется на уровне 21-24 градусов, не обещая жарких дней.

Июль не радовал жителей Центральной России теплом, и, кажется, август продолжит эту тенденцию. Ожидается, что температура воздуха в начале месяца не поднимется выше 24 градусов. Но основное внимание стоит уделить количеству осадков.

Например, 1 августа в Казани прогнозируется выпадение 20 миллиметров осадков, что является рекордом для этого времени года. Подобные условия ожидаются и в других городах региона. Снижение скорости ветра до 5-6 метров в секунду несколько облегчит ситуацию, но уровень влажности будет высоким.

Советы россиянам

Подготовьте зонты и дождевики, а может быть и лодки: Ваша основная защита в начале августа — хорошее дождевое снаряжение. Убедитесь, что у вас есть надежный зонт и водонепроницаемая одежда.

Проверьте водостоки и дренаж: Убедитесь, что системы водоотвода у вашего дома чисты и готовы к большому количеству осадков, чтобы избежать возможных подтоплений.

Будьте осторожны на дорогах: Влажные и скользкие дороги могут стать причиной аварий. Если возможно, избегайте длительных поездок на автомобиле в дни сильных дождей.

Планирование мероприятий: Если у вас запланированы наружные мероприятия, стоит подумать о плане Б. Непогода может испортить даже самое тщательно спланированное событие.

Пока синоптики не обещают значительного повышения температур в ближайшие недели, следует внимательно следить за прогнозами, так как погодные условия могут меняться.

Начало августа в Центральной России и Поволжье обещает быть непростым периодом с точки зрения погодных условий. Несмотря на снижение ветра, рекордные осадки и сохраняющаяся прохлада требуют должной подготовки и внимательности. Следите за обновлениями погоды и будьте готовы к любым условиям.