Настоящий апокалипсис уже начался: синоптики резко изменили прогноз на неделю, закупайтесь лодками

Синоптики предупреждают: в этом году бабье лето может и не наступить. Уже в конце августа Россию ждет аномальное похолодание, которое ознаменует преждевременный приход осени.

Климатические "качели" дают сбой?

Эксперты связывают такие резкие перепады с глобальными климатическими изменениями, которые все сильнее дают о себе знать. Стремительное понижение температуры принесет с собой дожди, ветра и прочие "прелести" ранней осени.

Кто в зоне риска?

Раннее наступление холодов может негативно сказаться на сельском хозяйстве, сократив время сбора урожая. Коммунальным службам придется в авральном режиме готовиться к отопительному сезону.

Готовь сани летом:

Метеорологи советуют россиянам не расслабляться и уже сейчас задуматься о подготовке к холодам. Самое время достать из закромов теплые вещи и зонтики, чтобы внезапный приход осени не застал врасплох.