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· Артем Акчурин

Настоящий ад на земле уже в понедельник: синоптики неожиданно изменили прогноз

Настоящий ад на земле уже в понедельник: синоптики неожиданно изменили прогноз

fair.ru

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На Россию движется крупный циклон, который может задеть большую часть территорию страны. Такие прогнозы приводит Gismeteo.

Научрук Gismeteo рассказал, что началом циклона считается территория черного моря.


За первые три декабрьских дня по территории Татарстана выпадет 23,3 мм осадков. Стоит учитывать, что для Казани это почти половина месячной нормы в декабре.

3-4 декабря в Татарстане ожидается ледяной дождь, метель, снежные заносы, а скорость ветра может достигать до 18 в м/с. Такие данные приводит МЧС по РТ.

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