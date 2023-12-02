Новости России
· Алина Алмакаева

Настоящий ад на земле: синоптики неожиданно изменили прогноз

Настоящий ад на земле: синоптики неожиданно изменили прогноз

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Прогноз погоды от специалистов службы gismeteo свидетельствует о приближении размашистого циклона, который охватит множество территорий Российской Федерации. Ожидается, что осадки начнут застигать жителей Центральных и Поволжьских регионов России уже с 27 ноября. В эти дни преобладающей формой дождей станет небольшая положительная температура воздуха, достигающая 2 градусов. Однако после этого, климат резко изменится: уже 1 декабря термометры покажут -11 градусов. Помимо холодов, согласно прогнозу метеорологов, будет наблюдаться сильный снегопад. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что циклон движется со стороны Черного моря и уже сегодня вечером начнет проявлять свою силу в Москве, столице России. По словам метеоролога, Москва и Московская область столкнутся не с обычным снегом, а с одним из самых мощных снегопадов, наблюдавшихся в конце ноября, сообщают "Известия".

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