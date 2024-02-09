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· Ульяна Сенько

Настоящие домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

Настоящие домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

newsweek.com

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К сожалению, многие предметы, которые мы используем в повседневной жизни, могут привести к проблемам со здоровьем и ухудшению нашего самочувствия, и здоровья наших домочадцев.

По данным портала Progorod43, многие предметы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, могут негативно влиять на наше здоровье и общее самочувствие.

Например, посуда с антипригарным покрытием может выделять токсичные вещества при нагревании, такие как тефлон, который может быть опасен для организма.

Нафталин, широко используемый пестицид, оказывает вредное воздействие на организм, вызывая отравление и повышая риск развития раковых опухолей. Пары также могут вызывать неприятные симптомы.

Пластиковые игрушки могут содержать токсичные вещества, которые при попадании на кожу или случайном проглатывании могут вызвать различные заболевания и особенно опасны для детей.

Увлажнители воздуха могут накапливать в воздухе вредные минералы, которые представляют особую опасность для маленьких детей и могут вызвать нарушения дыхания и другие осложнения со здоровьем.

Очистители и освежители воздуха содержат химические соединения, такие как формальдегид и летучие органические соединения, которые при длительном вдыхании могут вызвать раздражение дыхательных путей и другие проблемы.

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