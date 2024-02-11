Настоящие домашние вампиры: названы 6 вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

Домашние предметы, которые могут нанести ущерб вашему здоровью, могут быть обнаружены во многих домах. От популярных устройств до очистителей и гигиенических средств, опасности могут скрываться в самых обычных вещах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут причинить вред вам и вашим близким.

Антипригарная посуда – кажется удобным изобретением, но она имеет свою цену в виде потенциальной угрозы для здоровья. Покрытие антипригарной посуды обычно содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который при нагревании до 600 градусов выделяет токсичные газы. Исследования показали, что воздействие ПТФЭ может повредить печень и почки у животных, а также накапливаться в организме человека и вызывать токсическое воздействие.

Освежители воздуха – вредные химические вещества, содержащиеся в освежителях воздуха, могут накапливаться в организме со временем. Фталаты, которые присутствуют в освежителях воздуха, могут вызвать повреждение легких, почек и нервной системы, изменение гормонального фона и увеличение риска развития рака. Исследования показали, что воздействие фталатов может уменьшить количество сперматозоидов у мужчин и способствовать развитию рака молочной железы у женщин.

Нафталиновые шарики – нафталин, содержащийся в шариках, может вызывать разрушение эритроцитов и вызывать рак у животных. Вдыхание нафталина может вызвать тошноту, головокружение, дезориентацию и затрудненное дыхание. Исследования показали, что воздействие нафталина может повредить легкие и почки у мышей, а также привести к развитию рака печени у крыс.

Антибактериальные мыла – антибактериальное мыло не предотвращает заболевания лучше, чем обычное мыло и вода. Его использование может создавать устойчивость к антибиотикам и ухудшать эффективность некоторых видов лечения. Исследования показали, что антибактериальное мыло может вызывать устойчивость к антибиотикам у бактерий и повреждение кожи и слизистых оболочек.

Очистители воздуха – кислотные продукты, содержащиеся в очистителях воздуха, хорошо очищают, но могут вызывать ожоги кожи и глаз. Они также представляют опасность для окружающей среды и могут повредить легкие и дыхательные пути. Исследования показали, что воздействие кислотных очистителей воздуха может привести к развитию рака легких у крыс.

Увлажнители воздуха – исследование, опубликованное в Pediatrics, показало, что увлажнители воздуха могут причинить больше вреда, чем пользы, особенно для младенцев. Накопление минералов в устройстве может повредить легкие.