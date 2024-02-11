Новости России
· Артем Акчурин

Настоящие домашние вампиры: названы 6 вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

Подписаться в Telegram

Домашние предметы, которые могут нанести ущерб вашему здоровью, могут быть обнаружены во многих домах. От популярных устройств до очистителей и гигиенических средств, опасности могут скрываться в самых обычных вещах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут причинить вред вам и вашим близким.

Антипригарная посуда – кажется удобным изобретением, но она имеет свою цену в виде потенциальной угрозы для здоровья. Покрытие антипригарной посуды обычно содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который при нагревании до 600 градусов выделяет токсичные газы. Исследования показали, что воздействие ПТФЭ может повредить печень и почки у животных, а также накапливаться в организме человека и вызывать токсическое воздействие.

Освежители воздуха – вредные химические вещества, содержащиеся в освежителях воздуха, могут накапливаться в организме со временем. Фталаты, которые присутствуют в освежителях воздуха, могут вызвать повреждение легких, почек и нервной системы, изменение гормонального фона и увеличение риска развития рака. Исследования показали, что воздействие фталатов может уменьшить количество сперматозоидов у мужчин и способствовать развитию рака молочной железы у женщин.

Нафталиновые шарики – нафталин, содержащийся в шариках, может вызывать разрушение эритроцитов и вызывать рак у животных. Вдыхание нафталина может вызвать тошноту, головокружение, дезориентацию и затрудненное дыхание. Исследования показали, что воздействие нафталина может повредить легкие и почки у мышей, а также привести к развитию рака печени у крыс.

Антибактериальные мыла – антибактериальное мыло не предотвращает заболевания лучше, чем обычное мыло и вода. Его использование может создавать устойчивость к антибиотикам и ухудшать эффективность некоторых видов лечения. Исследования показали, что антибактериальное мыло может вызывать устойчивость к антибиотикам у бактерий и повреждение кожи и слизистых оболочек.

Очистители воздуха – кислотные продукты, содержащиеся в очистителях воздуха, хорошо очищают, но могут вызывать ожоги кожи и глаз. Они также представляют опасность для окружающей среды и могут повредить легкие и дыхательные пути. Исследования показали, что воздействие кислотных очистителей воздуха может привести к развитию рака легких у крыс.

Увлажнители воздуха – исследование, опубликованное в Pediatrics, показало, что увлажнители воздуха могут причинить больше вреда, чем пользы, особенно для младенцев. Накопление минералов в устройстве может повредить легкие.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Лонгриды

19 часов назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

скипидар нашатырь и яйцо что это такое

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Интересное в Казани

2 дня назад

Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни

замена сигнализации на автомобиле в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

Новости Казани

22 часа назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
Лонгриды
19 часов назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

12 секунд назад

В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане объем ритуальных услуг за год снизился на 0,8%

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане цены на минимальный набор продуктов выросли на 6,9%

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцы в возрасте от 40 до 65 лет часто пренебрегают своим здоровьем
Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
Лонгриды
6 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

3 часа назад

Средняя зарплата врачей в Татарстане составила более 100 тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани у «Корстона» водитель BMW сбил двух девушек

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани был семейный турнир по шахматам
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой