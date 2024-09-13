Настоящая жесть: Набиуллина сделала экстренное заявление в пятницу, 13

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13 сентября 2024 года Банк России принял решени...

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13 сентября 2024 года Банк России принял решение о значительном повышении ключевой процентной ставки — на 100 базисных пунктов до 19% годовых. Эта мера призвана ответить на устойчиво высокое инфляционное давление в стране.

Факторы, повлиявшие на решение

Основной мотивацией для увеличения ставки стала необходимость контроля над инфляцией, которая, по оценкам, по итогам года может превысить ожидаемые 6,5–7%. В августе инфляция, с учётом сезонных колебаний, достигла 7,6% в годовом выражении, базовая инфляция составила 7,7%. Эти цифры оказались выше, чем в начале года, подчеркивая продолжающееся ценовое давление.

Влияние на экономику

Повышение ставки ведёт к удорожанию займов для бизнеса и населения, тем самым снижая потребительский и инвестиционный спрос, что может замедлить экономический рост. Однако это также способствует увеличению привлекательности депозитов и укреплению национальной валюты, стабилизируя экономическую среду.

Долгосрочные перспективы

Банк России ожидает, что к 2025 году, благодаря проводимой политике, инфляция снизится до 4–4,5% и будет поддерживаться около 4% в дальнейшем. Это создаст условия для устойчивого экономического роста и защиты покупательной способности граждан.

Что это значит для потребителей и бизнеса?

Для населения это означает увеличение стоимости кредитов, что важно учитывать при планировании крупных покупок и инвестиций. Для бизнеса — повышение стоимости заемных средств, что может отразиться на планах по расширению и модернизации.

Экспертные мнения

Аналитики подчеркивают, что хотя краткосрочные последствия ужесточения монетарной политики могут ощущаться как негативные, долгосрочная перспектива указывает на важность таких мер для поддержания экономической стабильности и сдерживания инфляции.

Повышение ключевой ставки до 19% — это крупный шаг в монетарной политике Банка России, направленный на борьбу с инфляцией. Несмотря на потенциальное замедление экономической активности, это решение видится необходимым для восстановления стабильной экономической среды и достижения целей по инфляции.

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