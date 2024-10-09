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«Настоящая бурда, ни одной капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Растворимый кофе — это удобный выбор для тех, к...

creatorsofcoffee.com

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Растворимый кофе — это удобный выбор для тех, кто ценит скорость и простоту приготовления. Однако не все бренды могут гарантировать качество и натуральность продукта.

В рамках исследования, проведенного Росконтролем, были выявлены как качественные марки кофе, так и те, которые лучше обходить стороной. Эта информация поможет покупателям принимать более осознанные решения и выбирать лучшие варианты напитка.

Основные выводы исследования

Росконтроль подтвердил, что по содержанию кофеина растворимый кофе практически не отличается от зернового. Это означает, что для бодрого начала дня вы можете выбрать растворимый кофе, не теряя его основных свойств. Тем не менее, качество напитка напрямую зависит от состава, и именно оно определяет вкус и аромат вашего кофе.

Лучшие марки по результатам исследования

Росконтроль выделил несколько брендов растворимого кофе, которые прошли проверку и показали высокие результаты:

  • Monarch
  • Jardin
  • Ambassador Platinum

Среди российских брендов особо были отмечены:

  • «Черная карта»
  • «Московская кофейня на паяхъ»

Эти марки получили высокие оценки за натуральность и соответствие заявленным стандартам, что делает их безопасным и качественным выбором для потребителей.

Марки, которые лучше избегать

Исследование также выявило бренды, которые оказались недобросовестными по составу. В некоторых упаковках вместо настоящего кофе были обнаружены заменители — цикорий и злаковые культуры. Среди таких брендов:

  • «Жокей» — в составе был найден цикорий.
  • Italica
  • MacCoffee Favorite

Эти образцы не прошли проверку качества и оказались далеки от настоящего кофе, что негативно сказывается на вкусовых характеристиках.

Как выбрать качественный кофе?

Чтобы не разочароваться в выборе, эксперты советуют обращать внимание на состав кофе. Настоящий растворимый кофе должен содержать только кофейные экстракты без добавок. Избегайте продуктов, в составе которых указаны растительные компоненты или искусственные добавки.

Результаты исследования Росконтроля показали, что при выборе растворимого кофе важно учитывать не только удобство, но и качество продукта. Бренды Monarch, Jardin и Tchibo Exclusive могут стать отличным выбором для тех, кто ценит натуральность и хороший вкус. А вот марки, которые содержат заменители, лучше оставить на полке магазина.

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