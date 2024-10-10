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«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: в Росконтроле озвучили марки кофе, которые лучше обходить стороной

Сублимированный кофе – популярный выбор для тех...

sibdepo.ru

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Сублимированный кофе – популярный выбор для тех, кто ценит скорость и удобство его приготовления. Однако не все марки кофе соответствуют ожиданиям потребителей по качеству и натуральности.

Росконтроль провел обширное исследование, чтобы выявить, какие марки растворимого кофе на самом деле заслуживают доверия.

Что важно знать о растворимом кофе?

Исследование подтвердило, что качественный растворимый кофе может быть столь же натуральным и насыщенным, как и традиционный кофе в зернах. Основное внимание в исследовании было уделено:

  • Натуральности: проверка на отсутствие растительных жиров и других ненатуральных добавок.
  • Свежести: анализ на присутствие вредоносных бактерий.
  • Соответствию стандартам: оценка вкуса и аромата.

Результаты исследования: какие марки рекомендованы?

Росконтроль выявил несколько брендов, которые соответствуют всем требованиям качества:

  • Monarch
  • Jardin
  • Tchibo Exclusive
  • Today

Отдельное внимание было уделено местным производителям, среди которых выделяются «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ».

Избегайте эти марки

Не все марки растворимого кофе оказались стоящими. Многие из них содержали заменители, которые снижают качество продукта. Например, марка «Жокей» содержала цикорий вместо кофе, а марки Italica и MacCoffee Favorite также показали неудовлетворительные результаты. Эти продукты лучше исключить из вашего списка покупок.

Советы для потребителей

При выборе растворимого кофе следует учитывать несколько важных моментов:

  • Состав: ищите продукты, содержащие 100% натуральный кофе.
  • Срок годности: натуральное масло имеет ограниченный срок годности, который указывает на его свежесть.
  • Упаковка: должна обеспечивать защиту от света и воздуха для сохранения аромата.
  • Избегайте подозрительно дешевых товаров: низкая цена может указывать на низкое качество и наличие заменителей.

Результаты исследования Росконтроля помогают потребителям делать информированный выбор, опираясь на проверенные данные о качестве и натуральности продуктов. Выбирая растворимый кофе, важно обращать внимание на упомянутые аспекты, чтобы наслаждаться вкусным и здоровым напитком каждое утро.

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