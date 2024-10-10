«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: в Росконтроле озвучили марки кофе, которые лучше обходить стороной
sibdepo.ru
Сублимированный кофе – популярный выбор для тех, кто ценит скорость и удобство его приготовления. Однако не все марки кофе соответствуют ожиданиям потребителей по качеству и натуральности.
Росконтроль провел обширное исследование, чтобы выявить, какие марки растворимого кофе на самом деле заслуживают доверия.
Что важно знать о растворимом кофе?
Исследование подтвердило, что качественный растворимый кофе может быть столь же натуральным и насыщенным, как и традиционный кофе в зернах. Основное внимание в исследовании было уделено:
- Натуральности: проверка на отсутствие растительных жиров и других ненатуральных добавок.
- Свежести: анализ на присутствие вредоносных бактерий.
- Соответствию стандартам: оценка вкуса и аромата.
Результаты исследования: какие марки рекомендованы?
Росконтроль выявил несколько брендов, которые соответствуют всем требованиям качества:
- Monarch
- Jardin
- Tchibo Exclusive
- Today
Отдельное внимание было уделено местным производителям, среди которых выделяются «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ».
Избегайте эти марки
Не все марки растворимого кофе оказались стоящими. Многие из них содержали заменители, которые снижают качество продукта. Например, марка «Жокей» содержала цикорий вместо кофе, а марки Italica и MacCoffee Favorite также показали неудовлетворительные результаты. Эти продукты лучше исключить из вашего списка покупок.
Советы для потребителей
При выборе растворимого кофе следует учитывать несколько важных моментов:
- Состав: ищите продукты, содержащие 100% натуральный кофе.
- Срок годности: натуральное масло имеет ограниченный срок годности, который указывает на его свежесть.
- Упаковка: должна обеспечивать защиту от света и воздуха для сохранения аромата.
- Избегайте подозрительно дешевых товаров: низкая цена может указывать на низкое качество и наличие заменителей.
Результаты исследования Росконтроля помогают потребителям делать информированный выбор, опираясь на проверенные данные о качестве и натуральности продуктов. Выбирая растворимый кофе, важно обращать внимание на упомянутые аспекты, чтобы наслаждаться вкусным и здоровым напитком каждое утро.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань