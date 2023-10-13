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· Алина Алмакаева

«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

ffad.ru

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Результаты исследования, проведенного Росконтролем, позволят покупателям точнее определить, какие марки кофе следует избегать при посещении магазинов. При этом важно отметить, что эта информация относится только к растворимым вариантам кофе, которые выбирают многие люди из-за удобства и простоты приготовления.

Одним из ключевых выводов исследования является то, что настоящий и натуральный растворимый кофе почти не отличается от кофе в зернах. Кофеин, содержащийся в обоих напитках, практически одинаков, и потому можно с уверенностью утверждать, что завариваемый кипятком растворимый кофе также сможет подарить бодрость и приятное начало дня.

Однако, следует обратить внимание на качество кофе, которое является важным фактором для получения именно приятного вкуса и аромата напитка. В рамках исследования эксперты Росконтроля определили несколько марок кофе, которые соответствуют высокому уровню качества. Среди них: Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Стоит отметить, что среди отечественных брендов эксперты особо отметили «Черную карту» и «Московскую кофейню на паяхъ».

Тем не менее, некоторые образцы кофе были отклонены экспертами из-за того, что анализ в лаборатории показал, что внутри упаковки находится не кофе, а другой продукт. Например, марка «Жокей» была обнаружена состоящей из цикория или других злаковых культур. Аналогичные проблемы были выявлены и с брендами Italica и MacCoffee Favorite. Такие образцы кофе лучше заменить на проверенные и признанные качественными альтернативы.

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