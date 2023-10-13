«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной
ffad.ru
Результаты исследования, проведенного Росконтролем, позволят покупателям точнее определить, какие марки кофе следует избегать при посещении магазинов. При этом важно отметить, что эта информация относится только к растворимым вариантам кофе, которые выбирают многие люди из-за удобства и простоты приготовления.
Одним из ключевых выводов исследования является то, что настоящий и натуральный растворимый кофе почти не отличается от кофе в зернах. Кофеин, содержащийся в обоих напитках, практически одинаков, и потому можно с уверенностью утверждать, что завариваемый кипятком растворимый кофе также сможет подарить бодрость и приятное начало дня.
Однако, следует обратить внимание на качество кофе, которое является важным фактором для получения именно приятного вкуса и аромата напитка. В рамках исследования эксперты Росконтроля определили несколько марок кофе, которые соответствуют высокому уровню качества. Среди них: Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Стоит отметить, что среди отечественных брендов эксперты особо отметили «Черную карту» и «Московскую кофейню на паяхъ».
Тем не менее, некоторые образцы кофе были отклонены экспертами из-за того, что анализ в лаборатории показал, что внутри упаковки находится не кофе, а другой продукт. Например, марка «Жокей» была обнаружена состоящей из цикория или других злаковых культур. Аналогичные проблемы были выявлены и с брендами Italica и MacCoffee Favorite. Такие образцы кофе лучше заменить на проверенные и признанные качественными альтернативы.