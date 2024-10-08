«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил бренды кофе, которые лучше обходить стороной

Росконтроль провел исследование популярных марок растворимого кофе, чтобы помочь потребителям лучше ориентироваться в качестве продукта.

Этот вид кофе популярен благодаря своей простоте и скорости приготовления, но не все марки соответствуют высоким стандартам. Важно знать, какие из них действительно предлагают качественный продукт, а какие лучше обойти стороной.

Растворимый кофе: мифы и реальность

Один из важных выводов проверки заключается в том, что натуральный растворимый кофе почти на уровне кофе в зернах. Наличие кофеина в обоих видах практически идентично, а значит, растворимый кофе способен также подарить бодрость и приятное начало дня. Однако, чтобы наслаждаться ароматом и вкусом напитка, необходимо выбирать качественные марки.

Качественные марки растворимого кофе

Специалисты Росконтроля назвали несколько брендов, которые показали отличные результаты по всем критериям качества. Среди них:

«Монарх»

Jardin

Tchibo Exclusive

Today

Ambassador Platinum

Эти бренды были признаны лучшими за чистоту состава, хороший вкус и аромат. Особенно примечательно, что среди российских марок отличились такие бренды, как «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», что показывает, что отечественные производители также могут предложить качественный продукт.

Марки, которые стоит избегать

Однако не все бренды могут похвастаться высоким качеством. Некоторые образцы кофе, протестированные Росконтролем, содержали не кофе, а заменители, такие как цикорий или другие злаковые культуры. В числе таких марок оказались:

«Жокей»

«Италика»

MacCoffee Favorite

Эти марки были отклонены экспертами за низкое качество состава и наличие ингредиентов, которые не имеют отношения к натуральному кофе. Покупателям рекомендуется заменить такие марки на проверенные и признанные качественными.

Почему важно выбирать качественный кофе?

Выбор качественного растворимого кофе влияет не только на вкус напитка, но и на ваше здоровье. Натуральный кофе без добавок и заменителей богат антиоксидантами и полезными веществами, которые поддерживают активность и бодрость. Заменители же, такие как цикорий или злаки, могут изменять вкус и снижать пользу продукта. Кроме того, только качественный кофе может подарить настоящий насыщенный вкус и аромат, который так важен для кофейных гурманов.

Результаты исследования, проведенного Росконтролем, показывают, что на рынке растворимого кофе есть как качественные, так и недобросовестные марки. Выбирая проверенные бренды, такие как Monarch, Jardin или Tchibo, вы можете быть уверены в натуральности и высоком качестве продукта. Избегайте сомнительных марок и заменителей, чтобы получить удовольствие от каждой чашки вашего любимого напитка.

