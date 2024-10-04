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«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль отметил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Исследование, проведенное Росконтролем, даст по...

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Исследование, проведенное Росконтролем, даст покупателям возможность более осознанно выбирать, какие марки кофе избегать при покупке. Следует отметить, что результаты касаются только растворимого кофе, который многие предпочитают за его легкость в приготовлении.

Одним из важных результатов исследования стало то, что настоящий растворимый кофе практически не отличается по характеристикам от кофе в зернах. Содержание кофеина в обоих случаях почти одинаково, поэтому можно с уверенностью утверждать, что растворимый кофе, приготовленный с помощью кипятка, способен подарить бодрость и заряд энергии на утро.

Однако качество кофе является решающим аспектом для достижения приятного вкуса и аромата. В ходе анализа эксперты Росконтроля выделили несколько марок, которые соответствуют высоким стандартам. Среди них: Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Также стоит отметить отечественные бренды «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», заслужившие особое внимание.

В то же время некоторые образцы были отклонены, поскольку лабораторные испытания показали, что содержимое упаковок не соответствовало Coffee. Например, марка «Жокей» была идентифицирована как содержащая цикория и другие злаки. Подобные проблемы проявились и у брендов Italica и MacCoffee Favorite.

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