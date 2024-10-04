«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль отметил марки кофе, которые лучше обходить стороной
Исследование, проведенное Росконтролем, даст покупателям возможность более осознанно выбирать, какие марки кофе избегать при покупке. Следует отметить, что результаты касаются только растворимого кофе, который многие предпочитают за его легкость в приготовлении.
Одним из важных результатов исследования стало то, что настоящий растворимый кофе практически не отличается по характеристикам от кофе в зернах. Содержание кофеина в обоих случаях почти одинаково, поэтому можно с уверенностью утверждать, что растворимый кофе, приготовленный с помощью кипятка, способен подарить бодрость и заряд энергии на утро.
Однако качество кофе является решающим аспектом для достижения приятного вкуса и аромата. В ходе анализа эксперты Росконтроля выделили несколько марок, которые соответствуют высоким стандартам. Среди них: Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Также стоит отметить отечественные бренды «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», заслужившие особое внимание.
В то же время некоторые образцы были отклонены, поскольку лабораторные испытания показали, что содержимое упаковок не соответствовало Coffee. Например, марка «Жокей» была идентифицирована как содержащая цикория и другие злаки. Подобные проблемы проявились и у брендов Italica и MacCoffee Favorite.
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