Исследование, проведенное Росконтролем, даст покупателям возможность более осознанно выбирать, какие марки кофе избегать при покупке. Следует отметить, что результаты касаются только растворимого кофе, который многие предпочитают за его легкость в приготовлении.

Одним из важных результатов исследования стало то, что настоящий растворимый кофе практически не отличается по характеристикам от кофе в зернах. Содержание кофеина в обоих случаях почти одинаково, поэтому можно с уверенностью утверждать, что растворимый кофе, приготовленный с помощью кипятка, способен подарить бодрость и заряд энергии на утро.

Однако качество кофе является решающим аспектом для достижения приятного вкуса и аромата. В ходе анализа эксперты Росконтроля выделили несколько марок, которые соответствуют высоким стандартам. Среди них: Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Также стоит отметить отечественные бренды «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», заслужившие особое внимание.

В то же время некоторые образцы были отклонены, поскольку лабораторные испытания показали, что содержимое упаковок не соответствовало Coffee. Например, марка «Жокей» была идентифицирована как содержащая цикория и другие злаки. Подобные проблемы проявились и у брендов Italica и MacCoffee Favorite.