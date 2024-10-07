«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль обнародовал марки кофе, которые лучше обходить стороной

Растворимый кофе — это популярный выбор для тех, кто ценит удобство и скорость приготовления. Однако, как показало недавнее исследование Росконтроля, не все марки кофе, представленные на полках российских магазинов, соответствуют высоким стандартам качества.

Результаты экспертизы помогут покупателям сделать правильный выбор и избежать некачественной продукции.

Натуральный кофе — это не миф

Одним из главных выводов исследования стало то, что настоящий растворимый кофе по содержанию кофеина практически не уступает кофе в зернах. Это означает, что любители бодрящего напитка могут смело выбирать растворимые варианты, не опасаясь, что эффект бодрости будет слабее. Однако здесь важно помнить о ключевом факторе — качестве кофе, от которого зависят вкус и аромат.

Лучшие марки растворимого кофе

Эксперты Росконтроля протестировали ряд популярных марок, и некоторые из них получили высокую оценку за качество. Среди брендов, заслуживших признание:

Monarch

Jardin

Tchibo Exclusive

Today

Ambassador Platinum

Эти марки были признаны не только безопасными, но и соответствующими высоким стандартам вкуса и аромата. Если вы ищете качественный растворимый кофе, который подарит вам утреннюю бодрость и удовольствие, стоит обратить внимание на эти бренды.

Отечественные производители на высоте

Исследование также показало, что некоторые российские бренды достойны внимания. В частности, эксперты отметили такие марки, как «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ». Эти производители обеспечивают высокое качество продукции, что делает их достойными конкурентами зарубежным брендам.

Кофе, которого следует избегать

К сожалению, не все марки прошли проверку качества. Росконтроль выявил, что некоторые образцы, заявленные как растворимый кофе, на деле содержали заменители, такие как цикорий или злаковые культуры. Среди таких брендов оказались:

«Жокей»

Italica

MacCoffee Favorite

Эти марки были отклонены экспертами, так как их содержание не соответствует заявленному на упаковке составу. Если вы заботитесь о вкусе и качестве напитка, стоит избегать этих брендов и выбирать проверенные альтернативы.

Как сделать правильный выбор

Покупателям важно помнить, что цена не всегда является показателем качества. Некоторые недорогие марки показывают хорошие результаты в исследованиях, в то время как известные бренды могут разочаровать. Внимательно изучайте состав на упаковке и доверяйте независимым исследованиям, таким как тесты Росконтроля, чтобы выбрать действительно качественный продукт.

Исследование Росконтроля показало, что качество растворимого кофе может значительно варьироваться. Покупателям стоит обращать внимание на проверенные бренды, которые предлагают натуральный продукт высокого качества. Выбирайте такие марки, как Monarch, Jardin или Черная карта, чтобы наслаждаться вкусом настоящего кофе без компромиссов.

