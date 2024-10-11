«Настоящая бурда, ни единой капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Выбирать качественный растворимый кофе становится сложнее с каждым днем из-за многообразия марок на рынке. Росконтроль провёл тщательное исследование, чтобы указать потребителям, какие марки заслуживают доверия, а от каких стоит отказаться.

Основные моменты исследования: исследование сконцентрировалось на анализе качества растворимого кофе. Было проверено соответствие состава продукта заявленным параметрам, наличие кофеина и вкусовые качества напитка. Установлено, что содержание кофеина в растворимом кофе сопоставимо с зерновым, что подтверждает его эффективность как стимулирующего напитка.

Достойные внимания бренды: Росконтроль выделил несколько марок, отвечающих высоким стандартам:

Monarch, JardinTchibo, ExclusiveToday, Ambassador Platinum.

Среди отечественных производителей выделены:

«Черная карта», «Московская кофейня на паяхъ».

Эти марки получили высокие оценки за чистоту состава, насыщенный вкус и полное соответствие государственным стандартам.

Бренды, которых следует избегать: некоторые бренды, такие как «Жокей», Italica и MacCoffee Favorite, не прошли тестирование из-за наличия в составе заменителей, таких как цикорий и злаковые. Эти продукты могут ввести в заблуждение потребителей и предложить низкое качество.

Исследование Росконтроля помогает потребителям ориентироваться в разнообразии рынка и выбирать продукцию, которая обеспечит наилучшее качество и удовлетворение от потребления.