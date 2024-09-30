Настя Ивлеева отсудила 5 млн у завода, который испортил ее энергетики: в напитках обнаружили плесень и грязь

Анастасия Ивлеева, популярная блогер и успешная предпринимательница, одержала значительную победу в судебном разбирательстве с заводом, выпускающим энергетические напитки под её маркой Easy Peasy.

Завод «Сила воина Евразия», расположенный в Смоленске, оказался в центре скандала из-за серьёзных нарушений технологии производства, что привело к резкому ухудшению качества продукции.

Начало спора: проблемы с качеством и отказ от дальнейшего сотрудничества

В начале текущего года выяснилось, что напитки под брендом Easy Peasy оказались испорченными из-за несанкционированных изменений в процессе производства. В результате в банках была обнаружена плесень и загрязнения, что заставило Ивлееву прекратить сотрудничество с заводом. Конфликт усугубился после того, как 170 тысяч бутылок с энергетиками, готовыми к продаже, были выброшены на улицу, где начали портиться.

Ивлеева пыталась решить вопрос без суда, предложив заводу исправить партию, однако получила отказ. В ответ на это она обратилась в суд с иском о компенсации ущерба в размере 4,6 миллиона рублей.

Судебное решение: Ивлеева добилась компенсации

Недавно стало известно, что суд полностью удовлетворил иск Анастасии Ивлеевой. В ходе разбирательства сумма компенсации возросла до 5 миллионов рублей, которые теперь должны выплатить представители завода «Сила воина Евразия». Эта победа имеет важное значение для Ивлеевой, стремящейся восстановить репутацию своего бренда после громких происшествий.

Последствия для бренда Easy Peasy

Скандал с заводом сильно отразился на бизнесе Ивлеевой. Помимо финансовых потерь из-за испорченной партии, многие крупные супермаркеты решили прекратить сотрудничество с брендом Easy Peasy. Энергетические напитки и чипсы, которые приносили ей значительный доход, исчезли с полок магазинов.

Её компания «Коленки пчелы» показала впечатляющие результаты в прошлом году, заработав 2,8 миллиарда рублей. Тем не менее проблемы с поставками и технические нарушения могут негативно сказаться на финансовых итогах текущего года.

Новые начинания и алгоритмы реагирования на общественный резонанс

Несмотря на возникшие трудности, Ивлеева продолжает развивать новые инициативы. Летом она запустила совместный проект - бар-лапшичную Nudles. Однако и здесь возникли споры. Представители религиозного движения выразили протест против провокационного слогана заведения — Suck it. Жалоба была подана в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), но ведомство не выявило нарушений в работе бара.

Анастасия Ивлеева, несмотря на серию испытаний в бизнесе и личной жизни, активно развивает свои предпринимательские начинания и защищает свои интересы в суде. Победа в судебном разбирательстве с заводом «Сила воина Евразия» — это не только важный шаг к восстановлению бренда Easy Peasy, но и пример решимости блогера отстаивать свои права. Впереди её ожидают новые вызовы, с которыми Ивлеева, без сомнений, сможет справиться.