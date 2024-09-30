Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Настя Ивлеева отсудила 5 млн у завода, который испортил ее энергетики: в напитках обнаружили плесень и грязь

Анастасия Ивлеева, популярная блогер и успешная...

kino-teatr.ru

Подписаться в Telegram

Анастасия Ивлеева, популярная блогер и успешная предпринимательница, одержала значительную победу в судебном разбирательстве с заводом, выпускающим энергетические напитки под её маркой Easy Peasy.

Завод «Сила воина Евразия», расположенный в Смоленске, оказался в центре скандала из-за серьёзных нарушений технологии производства, что привело к резкому ухудшению качества продукции.

Начало спора: проблемы с качеством и отказ от дальнейшего сотрудничества

В начале текущего года выяснилось, что напитки под брендом Easy Peasy оказались испорченными из-за несанкционированных изменений в процессе производства. В результате в банках была обнаружена плесень и загрязнения, что заставило Ивлееву прекратить сотрудничество с заводом. Конфликт усугубился после того, как 170 тысяч бутылок с энергетиками, готовыми к продаже, были выброшены на улицу, где начали портиться.

Ивлеева пыталась решить вопрос без суда, предложив заводу исправить партию, однако получила отказ. В ответ на это она обратилась в суд с иском о компенсации ущерба в размере 4,6 миллиона рублей.

Судебное решение: Ивлеева добилась компенсации

Недавно стало известно, что суд полностью удовлетворил иск Анастасии Ивлеевой. В ходе разбирательства сумма компенсации возросла до 5 миллионов рублей, которые теперь должны выплатить представители завода «Сила воина Евразия». Эта победа имеет важное значение для Ивлеевой, стремящейся восстановить репутацию своего бренда после громких происшествий.

Последствия для бренда Easy Peasy

Скандал с заводом сильно отразился на бизнесе Ивлеевой. Помимо финансовых потерь из-за испорченной партии, многие крупные супермаркеты решили прекратить сотрудничество с брендом Easy Peasy. Энергетические напитки и чипсы, которые приносили ей значительный доход, исчезли с полок магазинов.

Её компания «Коленки пчелы» показала впечатляющие результаты в прошлом году, заработав 2,8 миллиарда рублей. Тем не менее проблемы с поставками и технические нарушения могут негативно сказаться на финансовых итогах текущего года.

Новые начинания и алгоритмы реагирования на общественный резонанс

Несмотря на возникшие трудности, Ивлеева продолжает развивать новые инициативы. Летом она запустила совместный проект - бар-лапшичную Nudles. Однако и здесь возникли споры. Представители религиозного движения выразили протест против провокационного слогана заведения — Suck it. Жалоба была подана в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), но ведомство не выявило нарушений в работе бара.

Анастасия Ивлеева, несмотря на серию испытаний в бизнесе и личной жизни, активно развивает свои предпринимательские начинания и защищает свои интересы в суде. Победа в судебном разбирательстве с заводом «Сила воина Евразия» — это не только важный шаг к восстановлению бренда Easy Peasy, но и пример решимости блогера отстаивать свои права. Впереди её ожидают новые вызовы, с которыми Ивлеева, без сомнений, сможет справиться.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Где согреться душой и телом этой осенью? Показываем излюбленные казанцами бары, рестораны и кафе

чем можно почистить плесень в ванной

Новости Татарстана

23 часа назад

Под Казанью произошел большой пожар

Интересное в Казани

3 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

расценки сварочных работ в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Новости Казани

день назад

Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Новости Татарстана

20 часов назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка

Новости Татарстана

23 часа назад

Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока
Новости Казани
3 часа назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Казани

час назад

В «Казэнерго» объявили о 100% готовности к отопительному сезону

Интересное в Казани

3 часа назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 

Новости Казани

час назад

Педагогов Казани признали одними из лучших в РФ

Новости Татарстана

2 часа назад

В 13 школах РТ нашли кишечную палочку и стафилококк
На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надз...
Новости Татарстана
час назад

На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надземный переход

Новости Татарстана

4 часа назад

Мэр Нижнекамска Муллин хочет готовить детей к работе с детского сада

Новости Татарстана

4 часа назад

В дома Набережных Челнов придет тепло с 30 сентября

Новости Татарстана

7 часов назад

30 сентября в Татарстане потеплеет до +25 градусов
Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если нет времени готовить дома