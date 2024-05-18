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Насовсем избавит ваш участок от тли, просто полейте рассаду таким дешевым напитком и подождите пару минут

Для окончательного избавления вашего садового участка или дачи от тли и муравьев совершенно не обязательно использовать агрессивные химикаты.

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Для окончательного избавления вашего садового участка или дачи от тли и муравьев совершенно не обязательно использовать агрессивные химикаты.

Опытные дачники утверждают, что существуют способы борьбы с вредителями без применения химии. Тля и муравьи - это симбионты, и для эффективной борьбы необходимо действовать одновременно.

Можно посыпать молотой корицей дорожки к муравейнику, что сбьет навигацию муравьев и заставит их покинуть ваш участок. Также рекомендуется обработать растения от тли, разводя 500 мл воды с таким же количеством дешевой водки. Полученным раствором аккуратно обработайте места скопления тли. Алкоголь разрушит дыхательную систему вредителя, и тля погибнет.

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