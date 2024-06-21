Население России ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на текущую неделю

На этой неделе жители Центральных регионов России ощутят в полной мере смену погодных сценариев: от последних теплых летних дней до неожиданного начала осеннего охлаждения.

Завершение лета

Первые дни недели порадовали теплым воздухом с максимальной температурой +24...+25C днем и приятной прохладой +16...+18C ночью. Однако уже к концу недели начнется усиление осадков, которые продолжатся, постепенно размывая летний комфорт.

Наступление осени

С приближением выходных, жители столкнутся с осенним похолоданием: ночные температуры упадут до +14, а дневные значения термометра не поднимутся выше +21. К следующей неделе ожидается дальнейшее снижение температуры до +10 ночью и до +18 днем.

Продолжительные осадки

Дождливая погода станет спутником жителей региона на большую часть недели. Отмечается, что с понедельника по четверг выпадет до 10 мм осадков. Воскресенье закончит неделю легким дождем, подчеркивая перепады погоды.

Рекомендации синоптиков

Метеорологи советуют жителям Центральных регионов страны следить за обновлениями погодных прогнозов и учитывать их при планировании активностей на открытом воздухе. Не забывайте про зонты и дождевики, которые будут особенно важны в течение этой переменчивой и дождливой недели.

Эта неделя напомнит о том, что погода может измениться очень быстро, переводя настроение от летней жары к осеннему прохладному ветру, готовя жителей к предстоящим холодам.