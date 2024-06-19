Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на текущую неделю

Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает настоящий калейдоскоп погодных явлений: от летнего тепла с грозами и ливнями до осенней прохлады.

Старт недели под знаком дождей:

С понедельника по среду регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта. Показатели на столбиках термометров днем достигнут комфортных +24...+25C, ночью ожидается +16...+18C. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются со вторника по четверг, когда вечером регион накроет грозовой фронт. Ожидаемое количество осадков - до 10 миллиметров.

Резкая смена декораций:

К концу рабочей недели, уже в четверг, в регион придет похолодание. Температура в темное время суток опустится до +14C, а днем не превысит +21C. К выходным похолодание усилится: ночью столбики термометров покажут всего +10...+12C, днем воздух прогреется лишь до +18C.

Дожди не покинут регион:

В течение всей недели, с понедельника по четверг, в Центральных регионах РФ ожидаются дожди различной интенсивности. В воскресенье прогнозируется небольшой дождь, который станет завершающим аккордом этой переменчивой недели.

Метеорологи рекомендуют жителям Центральной России быть готовыми к резким изменениям погодных условий и заранее планировать свои дела на открытом воздухе с учетом капризов погоды.