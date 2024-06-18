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Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю

С приходом новой недели, жители Центральной России столкнутся с рядом погодных изменений, прогнозируемых местными метеорологами.

sampotv360.ru

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С приходом новой недели, жители Центральной России столкнутся с рядом погодных изменений, прогнозируемых местными метеорологами. Начало недели ожидается дождливым, а к её концу придет заметное похолодание.

Подробности погодного прогноза

  • Дождливое начало недели

С понедельника по среду в регионе сохранится теплая погода с температурой воздуха днем около +24...+25 градусов Цельсия. Ночные температуры также будут достаточно высокими, ожидается +16...+18 градусов. Особенно интенсивные осадки прогнозируются во вторник: ожидается, что вечером 17 июня пройдет сильный дождь с грозой, при этом может выпасть до 10 мм осадков.

  • Переход к прохладной погоде

К четвергу в регион придет похолодание. Температура ночью снизится до +14 градусов, днем же ожидается не более +21 градуса. К выходным погода станет еще холоднее: ночные температуры опустятся до +10...+12 градусов, а дневные не превысят +18 градусов.

  • Осадки продолжатся в течение недели

Помимо сильного дождя в понедельник, с вторника по четверг в регионе ожидаются умеренные осадки. В воскресенье возможен небольшой дождь, что станет завершением недели переменчивой погоды.

Эта неделя в Центральной России принесет жителям серию погодных испытаний: от теплых и дождливых дней до прохладных и сухих. Жителям рекомендуется быть готовыми к быстрой смене погоды и соответствующим образом планировать свои дела и мероприятия на открытом воздухе.

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