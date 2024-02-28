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· Ульяна Сенько

«Нас ждет сумасшедшая весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

«Нас ждет сумасшедшая весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

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Погодные условия в Российской Федерации в последние годы очень неустойчивы и капризны. Эта тенденция проявится и весной, которая наступит уже через день.

Хотя многие синоптики пока не могут дать точный прогноз на весну, они уверены, что климатическая весна 2024 года наступит в срок. По прогнозам Гидрометцентра, в начале марта на большей части территории страны будет солнечно и тепло.

Однако радоваться пока рано: С середины марта снова ожидаются морозы, снегопады и сильные ветры. По прогнозам синоптиков, к середине марта температура во многих регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, опустится до минус 4-6 градусов.

На северо-западе и крайнем севере в этот период также ожидается похолодание и снег. Например, в Петропавловске-Камчатском и Магадане температура может опуститься до минус 30-40 градусов.

Во второй половине марта аномально холодная погода ожидается также на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а на юге - ливни и сильный ветер.

Неожиданные погодные условия сохранятся и в апреле 2024 года: сильные дожди, в том числе с заморозками и градом, и сильный ветер. В центральной части России ожидается переменная облачность и частые дожди, на юге - сильные ливни.

Наконец, в конце весны, в мае, на северо-западе ожидается сухая и прохладная погода, а на юге - сильные ливни.

По данным svpressa, весна 2024 года в России будет характеризоваться неустойчивым и переменчивым климатом, что потребует тщательного прогнозирования и подготовки к различным погодным условиям.

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