«Нас ждет сумасшедшая весна»: синоптики дали прогноз на март, апрель и май

Граждан Российской Федерации предупреждают, что весна 2024 года с большой вероятностью шокирует жителей многих регионов страны своими необычными погодными условиями.

В настоящее время большинство метеорологов не могут с уверенностью предсказать погоду на предстоящую весну 2024 года. Однако они согласны в том, что весна в России в этом году будет короткой.

Согласно данным Гидрометцентра, с начала марта большую часть территорий России ожидают солнечные дни и умеренно теплая погода.

Тем не менее радоваться рано - согласно прогнозам, с середины марта можно ожидать нестабильности погоды. Минусовая температура, снегопады и сильные ветры вернутся.

Примерно с 15 марта в центральных регионах России, включая Тверь, Рязань, Москву, Подмосковье и Владимирскую область, ожидается понижение температуры до 4−6 градусов ниже нуля.

В апреле также предвидятся неожиданные погодные явления. Помимо возможных морозов, прогнозисты предупреждают о граде и сильных ветрах. Второй месяц весны будет характеризоваться переменной облачностью, частыми дождями и перепадами температуры в Москве, Владимире, Рязани, а также в Санкт-Петербурге, Пскове и Новгороде.

Конец весны также принесет свои сюрпризы. В то время как в северо-западных регионах страны ожидается прекращение осадков в мае и повышение температуры выше средней, в средней полосе России сохранится прохладная погода, сообщает progorod33.