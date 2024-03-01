Новости России
· Ульяна Сенько

«Нас ждет экстраординарная весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

«Нас ждет экстраординарная весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

vk.com

Подписаться в Telegram

В последние годы погода в России стала чрезвычайно переменчивой и нестабильной. Эта неопределенность будет отчетливо заметна и весной, которая уже наступила.

Хотя многие синоптики не могут дать точный прогноз на весну 2024 года, они уверены, что она наступит вовремя. Начало марта принесет солнечную и теплую погоду по большей части территории России, но к середине месяца ожидаются морозы, снегопады и сильные ветры.

Прогнозы на март 2024 года предвещают понижение температуры в центральных регионах страны и снегопады на северо-западе. В апреле также ожидаются необычные явления, такие как сильные дожди и возможные заморозки. Май принесет сухую и прохладную погоду на северо-западе и сильные ливни на юге.

Середина марта принесет необычную погоду на юге России. В республиках Северного Кавказа, в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму ожидаются мощные ливни и сильный ветер.

В апреле 2024 года также ожидаются неожиданные погодные явления, включая вероятность морозов, града и сильного ветра. Почти весь месяц будет характеризоваться переменной облачностью и частыми дождями.

К концу весны жители северо-запада России могут ожидать сухую и прохладную погоду, в то время как на юге страны будут мощные ливневые дожди.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

как клопы попадают в квартиру

Новости Казани

день назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

2 дня назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

замена замков mottura в Москве

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

день назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Новости Татарстана

2 часа назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Новости Казани

день назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция
Лонгриды
2 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах потратят 100 млн рублей на замену футбольного поля

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

час назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
6 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане содержание кошки за год подорожало почти на 5%

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения

Новости Татарстана

4 часа назад

Главой МВД по Татарстану был назначен Дамир Сатретдинов
Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта
Интересное в Казани
4 дня назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта