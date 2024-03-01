«Нас ждет экстраординарная весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

В последние годы погода в России стала чрезвычайно переменчивой и нестабильной. Эта неопределенность будет отчетливо заметна и весной, которая уже наступила.

Хотя многие синоптики не могут дать точный прогноз на весну 2024 года, они уверены, что она наступит вовремя. Начало марта принесет солнечную и теплую погоду по большей части территории России, но к середине месяца ожидаются морозы, снегопады и сильные ветры.

Прогнозы на март 2024 года предвещают понижение температуры в центральных регионах страны и снегопады на северо-западе. В апреле также ожидаются необычные явления, такие как сильные дожди и возможные заморозки. Май принесет сухую и прохладную погоду на северо-западе и сильные ливни на юге.

Середина марта принесет необычную погоду на юге России. В республиках Северного Кавказа, в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму ожидаются мощные ливни и сильный ветер.

В апреле 2024 года также ожидаются неожиданные погодные явления, включая вероятность морозов, града и сильного ветра. Почти весь месяц будет характеризоваться переменной облачностью и частыми дождями.

К концу весны жители северо-запада России могут ожидать сухую и прохладную погоду, в то время как на юге страны будут мощные ливневые дожди.