Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Нас ждет аномальное похолодание в сентябре: свежий прогноз с понедельника

Сентябрь 2024 года в России стартовал без резки...

63.ru

Подписаться в Telegram

Сентябрь 2024 года в России стартовал без резких изменения погоды, что особенно заметно в Московском регионе, предоставляя отличные условия для жителей, желающих насладиться последними тёплыми моментами уходящего лета. Но вскоре тёплые дни уступят место осеннему похолоданию.

Комфортабельное начало сентября

В первые дни месяца жители Москвы и области смогут наслаждаться приятной тёплотой. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться в диапазоне +20...+25C, что создаёт идеальные условия для активного времяпрепровождения на улице, так как дожди в это время маловероятны. Метеоролог Александр Ильин акцентирует внимание на том, что осадки в начале сентября практически исключены, что делает этот период особенно привлекательным для отдыха на природе.

Постепенное снижение температуры

С 13 сентября начнётся привычный для этого сезона охлаждающий процесс, и температура начнет опускаться до +15...+20C. В это время увеличится вероятность кратковременных дождей, что станет предвестником осенних холодов.

Основное похолодание в середине месяца

К 17 сентября температура воздуха продолжит углубляться, достигая отметок +7...+12C. Это изменение погоды усилит визуальное восприятие приближения зимних холодов, так как дожди станут более частыми.

Небольшое потепление в середине сентября

Между 12 и 16 числом месяца ожидается краткосрочное потепление, температура поднимется до +12...+17C. Осадки не предсказываются, создавая возможность для жителей насладиться парой комфортных дней.

Вероятность «бабьего лета» в конце сентября

К концу сентября возможен кратковременный возврат тепла с температурой около +14...+19C и небольшим количеством осадков, что позволит людям насладиться последними теплым моментами.

Переход к холодной осени в октябре

Октябрь принесёт значительное понижение температур: в начале месяца дневные показатели будут около +8...+13C, а к концу опустятся до +0...+5C. Ночные температуры могут упасть до -3...-8C с увеличением осадков и вероятностью первых осенних снегопадов.

Эти прогнозы рисуют сентябрь 2024 года как благоприятное время для жителей Московского региона, с комфортными температурами и минимальными осадками, создавая отличные условия для наслаждения последними тёплыми днями перед более холодной и дождливой осенью.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости России

4 часа назад

ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году

против тараканов лучшее средство

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Важное в РТ

3 дня назад

Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом

голографический маникюр в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Новости Казани

12 часов назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Новости Татарстана

день назад

ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах

Новости Татарстана

15 часов назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Казани

день назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома
Лонгриды
57 минут назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Недавно редакция PROKAZAN узнала от собственног...

Новости Казани

3 часа назад

Казанская теннисистка била себя ракеткой по голове после проигрыша

Важное в РТ

день назад

Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России

Новости Татарстана

5 часов назад

Летняя погода задержится в РТ еще на неделю

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 14 сентября пройдет выставка собак из приюта
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
день назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Новости Татарстана

7 часов назад

В МЧС Татарстана призвали воздержаться от купания

Новости Татарстана

8 часов назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней

Новости Казани

8 часов назад

В Кировском районе Казани завершили ремонт участка водопровода
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В Татарстане в четверг будет до +29 градусов
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов