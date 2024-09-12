Нас ждет аномальное похолодание в сентябре: свежий прогноз с понедельника

Сентябрь 2024 года в России стартовал без резких изменения погоды, что особенно заметно в Московском регионе, предоставляя отличные условия для жителей, желающих насладиться последними тёплыми моментами уходящего лета. Но вскоре тёплые дни уступят место осеннему похолоданию.

Комфортабельное начало сентября

В первые дни месяца жители Москвы и области смогут наслаждаться приятной тёплотой. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться в диапазоне +20...+25C, что создаёт идеальные условия для активного времяпрепровождения на улице, так как дожди в это время маловероятны. Метеоролог Александр Ильин акцентирует внимание на том, что осадки в начале сентября практически исключены, что делает этот период особенно привлекательным для отдыха на природе.

Постепенное снижение температуры

С 13 сентября начнётся привычный для этого сезона охлаждающий процесс, и температура начнет опускаться до +15...+20C. В это время увеличится вероятность кратковременных дождей, что станет предвестником осенних холодов.

Основное похолодание в середине месяца

К 17 сентября температура воздуха продолжит углубляться, достигая отметок +7...+12C. Это изменение погоды усилит визуальное восприятие приближения зимних холодов, так как дожди станут более частыми.

Небольшое потепление в середине сентября

Между 12 и 16 числом месяца ожидается краткосрочное потепление, температура поднимется до +12...+17C. Осадки не предсказываются, создавая возможность для жителей насладиться парой комфортных дней.

Вероятность «бабьего лета» в конце сентября

К концу сентября возможен кратковременный возврат тепла с температурой около +14...+19C и небольшим количеством осадков, что позволит людям насладиться последними теплым моментами.

Переход к холодной осени в октябре

Октябрь принесёт значительное понижение температур: в начале месяца дневные показатели будут около +8...+13C, а к концу опустятся до +0...+5C. Ночные температуры могут упасть до -3...-8C с увеличением осадков и вероятностью первых осенних снегопадов.

Эти прогнозы рисуют сентябрь 2024 года как благоприятное время для жителей Московского региона, с комфортными температурами и минимальными осадками, создавая отличные условия для наслаждения последними тёплыми днями перед более холодной и дождливой осенью.

