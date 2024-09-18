Нас ждет аномальное похолодание в сентябре: новый прогноз метеорологов

Сентябрь 2024 года принес россиянам неожиданный подарок в виде теплых и солнечных дней, которые позволили насладиться последними моментами уходящего лета. Однако метеорологи предупреждают: это не навсегда. Уже скоро погода начнет меняться, уступая место прохладным осенним дням.

Постепенное снижение температуры: предвестник осени

Однако уже с 18 сентября ситуация начинает изменяться. Постепенное снижение температуры станет явным сигналом того, что осень вступает в свои права. Температура воздуха опустится до +15...+20C, а небо будет становиться всё более облачным. Это начало традиционного осеннего сезона осадков, что означает необходимость пересмотреть гардероб: достать более теплые вещи, а также приготовить зонты для защиты от дождей.

Холодное дыхание осени к концу месяца

С приближением 20 сентября прогнозируется еще более значительное снижение температуры — до +7...+12C. Осень принесет с собой прохладный ветер и частые дожди, создавая атмосферу унылых серых дней. Горожане заметят усиление холода, что потребует от них теплых плащей, свитеров и зонтов для защиты от непогоды.

«Бабье лето» — короткий момент возвращения тепла

Несмотря на наступление осенних холодов, в конце месяца метеорологи обещают кратковременное потепление — так называемое «бабье лето». В это время температура снова поднимется до +14...+19C, а дожди станут менее частыми. Этот короткий период станет последней возможностью для жителей столицы насладиться теплыми днями перед тем, как осень полностью возьмет верх.

Осенние холода: что ждать в октябре

Как предсказывают синоптики, октябрь продолжит тенденцию к понижению температуры. Дневные показатели будут держаться в пределах +8...+13C, однако к началу месяца ожидается более значительное охлаждение — до 0...+5C. Ночные температуры могут опуститься до -3...-8C, что может привести к первым снегопадам в некоторых регионах. Это будет явным знаком того, что зима уже не за горами.

Месяц контрастов и подготовка к зиме

Сентябрь 2024 года подарит жителям России широкий диапазон погодных условий — от солнечного тепла первых дней месяца до прохладных дождливых вечеров, которые постепенно приведут к зимней стуже. Это время станет идеальным для того, чтобы насладиться последними тёплыми лучами солнца и подготовиться к предстоящим холодам. Одевайтесь теплее и наслаждайтесь погодой — в этом месяце она подарит вам как тёплые, так и прохладные моменты.