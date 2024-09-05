Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз синоптиков

В скором времени жители Московского региона столкнутся с первыми заморозками этой осени. Михаил Леус, эксперт погодного центра «Фобос», сообщает о предстоящем резком снижении температуры в первые дни сентября, особенно заметном в ночь на 6 и 7 сентября, когда столбики термометров могут показать до минус четырех градусов.

С началом сентября ожидается окончание летней жары, и уже 4 числа холодный воздушный фронт начнет влиять на погодные условия в регионе. В первые дни месяца днем температура воздуха в Москве и Подмосковье еще будет достигать +25 градусов. Однако к ночи на 5 сентября ожидается похолодание до +10, а днем температура не превысит +23 градуса.

Максимальное похолодание наступит в последующие две ночи, предупреждает Леус. В Москве воздух прогреется только до +7...+9 градусов, а в Подмосковье ожидаются показатели от +5 до +10 градусов. В отдаленных районах температура может опуститься даже до +1...+4 градусов, что создаст условия для первых заморозков.

Тем не менее, данный период холодов прогнозируется как кратковременный. Синоптики обещают, что уже в начале следующей недели в регион вернется тепло с дневными температурами около +26 градусов, хотя ночью температура все еще может снижаться до +12, а местами и до +5 градусов.

Эти колебания температур напоминают о необходимости быть готовыми к внезапным изменениям погодных условий, подчеркивают метеорологи, сообщает progorodsamara.

